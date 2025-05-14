28ºÐÊ¡²¬½Ð¿È½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§È¯É½¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¥ê¥¢¥ë¤ªÉ±ÍÍ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë²Ö²Ç¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯...¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆïÅÄÎÜÈþ=Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô½Ð¿È=(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5·î11Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤âÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯5·î11Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤È¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¡¡ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡¡»ä¤Î¤´ÈÓ¤òÂô»³¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤ó¤Ê»ö¤Ç¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ò¤ã¤¢¤¢¤¢²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë²Ö²Ç¤µ¤ó¤À¤ï¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤¿¡£¥í¥¹¡×¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¸«¤Æ¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¡£¡×¡Ö¤ë¤ß¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆïÅÄ¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£