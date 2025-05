歌手で俳優の菅田将暉が、21日、22日の2日間にわたり、京都・ロームシアター京都にて開催される一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)の「Grand Ceremony」(22日)の司会を務めることが14日、発表された。

記念すべき第1回目の『MUSIC AWARDS JAPAN』 にて、主要部門の最優秀作品アーティストが決定する「Grand Ceremony」の司会に決定した菅田は、映画、ドラマで幅広く活躍するだけでなく、2017 年より開始した音楽活動でも『第70回NHK紅白歌合戦』への出場など、大きな注目を集めている。主要部門のノミネートアーティストやパフォーマンスアーティストが集う会場を盛り上げ、日本そしてアジアの音楽をともに世界へと発信していく。なお、「Grand Ceremony」では、主要6部門をはじめとする各賞の最優秀作品やアーティストの発表・授賞式に加え、AI、宇多田ヒカル(事前収録での出演)、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIによるライブパフォーマンスが行われる。■主なノミネート作品▼最優秀楽曲賞・「APT.」ROSE & Bruno Mars・「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts・「アイドル」YOASOBI・「満ちてゆく」藤井風・「ライラック」Mrs. GREEN APPLE▼最優秀アーティスト賞・Creepy Nuts・Mrs. GREEN APPLE・Vaundy・YOASOBI・藤井風▼最優秀アルバム賞・『ANTENNA』Mrs. GREEN APPLE・『LOST CORNER』米津玄師・『LOVE ALL SERVE ALL』藤井風・『replica』Vaundy・『SCIENCE FICTION』宇多田ヒカル▼最優秀ニュー・アーティスト賞・FRUITS ZIPPER・Number_i・Omoinotake・tuki.・こっちのけんと▼最優秀アジア楽曲賞・「Satu Bulan」Bernadya・「The Cutest Pair」REGINA SONG・「Supernova」aespa・「WAY 4 LUV」PLAVE・「GHOST」JEFF SATUR▼Top Global Hit From Japan・「It's Going Down Now」Lotus Juice/高橋あず美・「WOKE UP」XG・「アイドル」YOASOBI・「死ぬのがいいわ」藤井風・「真夜中のドア〜stay with me」松原みき■放送・配信スケジュール・5月22日(木)午後6時〜午後7時30分『直前スペシャル レッドカーペットライブ』(NHK BS)・5月22日(木)午後7時30分〜午後8時45分『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第1部』(NHK総合)・5月22日(木)午後10時〜午後10時45分『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第2部』(NHK総合)