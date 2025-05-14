菅田将暉、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会に決定
歌手で俳優の菅田将暉が、21日、22日の2日間にわたり、京都・ロームシアター京都にて開催される一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）の「Grand Ceremony」（22日）の司会を務めることが14日、発表された。
【画像】くるり、打首獄門同好会らがMAJ関連イベントに出演決定
記念すべき第1回目の『MUSIC AWARDS JAPAN』 にて、主要部門の最優秀作品アーティストが決定する「Grand Ceremony」の司会に決定した菅田は、映画、ドラマで幅広く活躍するだけでなく、2017 年より開始した音楽活動でも『第70回NHK紅白歌合戦』への出場など、大きな注目を集めている。主要部門のノミネートアーティストやパフォーマンスアーティストが集う会場を盛り上げ、日本そしてアジアの音楽をともに世界へと発信していく。
なお、「Grand Ceremony」では、主要6部門をはじめとする各賞の最優秀作品やアーティストの発表・授賞式に加え、AI、宇多田ヒカル（事前収録での出演）、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIによるライブパフォーマンスが行われる。
■主なノミネート作品
▼最優秀楽曲賞
・「APT.」ROSE & Bruno Mars
・「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts
・「アイドル」YOASOBI
・「満ちてゆく」藤井風
・「ライラック」Mrs. GREEN APPLE
▼最優秀アーティスト賞
・Creepy Nuts
・Mrs. GREEN APPLE
・Vaundy
・YOASOBI
・藤井風
▼最優秀アルバム賞
・『ANTENNA』Mrs. GREEN APPLE
・『LOST CORNER』米津玄師
・『LOVE ALL SERVE ALL』藤井風
・『replica』Vaundy
・『SCIENCE FICTION』宇多田ヒカル
▼最優秀ニュー・アーティスト賞
・FRUITS ZIPPER
・Number_i
・Omoinotake
・tuki.
・こっちのけんと
▼最優秀アジア楽曲賞
・「Satu Bulan」Bernadya
・「The Cutest Pair」REGINA SONG
・「Supernova」aespa
・「WAY 4 LUV」PLAVE
・「GHOST」JEFF SATUR
▼Top Global Hit From Japan
・「It's Going Down Now」Lotus Juice／高橋あず美
・「WOKE UP」XG
・「アイドル」YOASOBI
・「死ぬのがいいわ」藤井風
・「真夜中のドア〜stay with me」松原みき
■放送・配信スケジュール
・5月22日（木）午後6時〜午後7時30分
『直前スペシャル レッドカーペットライブ』（NHK BS）
・5月22日（木）午後7時30分〜午後8時45分
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第1部』（NHK総合）
・5月22日（木）午後10時〜午後10時45分
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第2部』（NHK総合）
記念すべき第1回目の『MUSIC AWARDS JAPAN』 にて、主要部門の最優秀作品アーティストが決定する「Grand Ceremony」の司会に決定した菅田は、映画、ドラマで幅広く活躍するだけでなく、2017 年より開始した音楽活動でも『第70回NHK紅白歌合戦』への出場など、大きな注目を集めている。主要部門のノミネートアーティストやパフォーマンスアーティストが集う会場を盛り上げ、日本そしてアジアの音楽をともに世界へと発信していく。
なお、「Grand Ceremony」では、主要6部門をはじめとする各賞の最優秀作品やアーティストの発表・授賞式に加え、AI、宇多田ヒカル（事前収録での出演）、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIによるライブパフォーマンスが行われる。
■主なノミネート作品
▼最優秀楽曲賞
・「APT.」ROSE & Bruno Mars
・「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts
・「アイドル」YOASOBI
・「満ちてゆく」藤井風
・「ライラック」Mrs. GREEN APPLE
▼最優秀アーティスト賞
・Creepy Nuts
・Mrs. GREEN APPLE
・Vaundy
・YOASOBI
・藤井風
▼最優秀アルバム賞
・『ANTENNA』Mrs. GREEN APPLE
・『LOST CORNER』米津玄師
・『LOVE ALL SERVE ALL』藤井風
・『replica』Vaundy
・『SCIENCE FICTION』宇多田ヒカル
▼最優秀ニュー・アーティスト賞
・FRUITS ZIPPER
・Number_i
・Omoinotake
・tuki.
・こっちのけんと
▼最優秀アジア楽曲賞
・「Satu Bulan」Bernadya
・「The Cutest Pair」REGINA SONG
・「Supernova」aespa
・「WAY 4 LUV」PLAVE
・「GHOST」JEFF SATUR
▼Top Global Hit From Japan
・「It's Going Down Now」Lotus Juice／高橋あず美
・「WOKE UP」XG
・「アイドル」YOASOBI
・「死ぬのがいいわ」藤井風
・「真夜中のドア〜stay with me」松原みき
■放送・配信スケジュール
・5月22日（木）午後6時〜午後7時30分
『直前スペシャル レッドカーペットライブ』（NHK BS）
・5月22日（木）午後7時30分〜午後8時45分
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第1部』（NHK総合）
・5月22日（木）午後10時〜午後10時45分
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第2部』（NHK総合）