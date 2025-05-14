°¦ÃÎ¡¦¸¤»³»Ô¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ½êÂ°¤ÎT-4Îý½¬µ¡¤¬ÄÆÍî¡¡Îý½¬µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2¿Í¡¡µÜºê¡¦¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ½êÂ°¤ÎÎý½¬µ¡1µ¡¤¬°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¾®ËÒ´ðÃÏ¤òÎ¥Î¦¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ²á¤®¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÎý½¬µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤ÏT-4Îý½¬µ¡1µ¡¤Ç¡¢¸á¸å3»þ6Ê¬¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¾®ËÒ´ðÃÏ¤òÎ¥Î¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ðÃÏ¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆþ¼¯ÃÓÉÕ¶á¤Ç¥ì¡¼¥À¡¼¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Îý½¬µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤Ç¡¢µÜºê¸©¤Î¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÆÍî¤·¤¿Îý½¬µ¡¤Ï¾®ËÒ´ðÃÏ¤Ç½¤Íý¤ò½ª¤¨¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÁÜº÷µ¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¡¦µß½õ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤ÏÃÓ¤ÎËÌÀ¾¤Î¿å°è¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í
¡ÖÇú²»¤¬¤·¤¿¡¢Âç¤¤Ê²»¡£¥É¥¹¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥´¡¼¤È¤¤¤¦Æß¤¤²»¡×
¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î¿Í
¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡£¥É¥ó¤È¤¤¤¦½Å¤¤²»¡£Èô¹Ôµ¡¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡Ë¡£¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤Ã¤ÆÍî¤Á¤¿¡£Æ¬¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À´¶¤¸¡×