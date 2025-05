俳優の窪塚洋介(45)の実弟、俳優の窪塚俊介(43)とレゲエミュージシャンRUEED(36)が14日、それぞれのインスタグラムを更新。芸能生活30周年を迎えた兄洋介への思いをつづった。

洋介の芸能生活30周年を記念したパーティー「大縁会」が10日、都内のレストランで開催されたという。洋介は、多数の来場者や家族たちとの写真を自身のインスタグラムにアップし、「あっという間の30年 こんなに大きな縁がつながってた "幸せ"とはこういうことを言うんだな "ありがとう"はこういう時に言うんだ」と、しみじみと思いをつづった。

窪塚3兄弟の次男、俊介は「これまでのご縁を溢れるほど感じる沢山のご来場、本当に有難うございました!」と感謝。兄に向けて「俳優の後輩としても家族としても、とてつもなく誇らしい舞台でした おめでとう&ありがとう!!」と祝福と感謝の言葉をつづった。

三男のRUEEDも、自身のインスタグラムで来場者に感謝し、「愛されてるのは知ってるけど、改めて皆んなから兄貴への愛を再確認して自分のことの様に嬉しく、また誇りに思いました」と感激。「ゼロイチの愛が形作る目には見えない縁は広がり続ける宇宙のように これからも突っ走って下さい I’m so proud of you bro」と兄へのメッセージをつづった。