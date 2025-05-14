横浜FMvs柏 スタメン発表
[5.14 J1第14節](日産ス)
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 33 諏訪間幸成
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 23 宮市亮
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 19 朴一圭
DF 2 永戸勝也
DF 15 サンディ・ウォルシュ
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 47 山村和也
FW 7 エウベル
FW 9 遠野大弥
FW 11 ヤン・マテウス
監督
パトリック・キスノーボ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 2 三丸拡
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 17 手塚康平
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
DF 33 諏訪間幸成
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 23 宮市亮
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 19 朴一圭
DF 2 永戸勝也
DF 15 サンディ・ウォルシュ
MF 20 天野純
MF 47 山村和也
FW 7 エウベル
FW 9 遠野大弥
FW 11 ヤン・マテウス
監督
パトリック・キスノーボ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 2 三丸拡
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 17 手塚康平
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス