[5.14 J1第14節](日産ス)

※19:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 16 加藤蓮

DF 27 松原健

DF 33 諏訪間幸成

DF 44 トーマス・デン

MF 6 渡辺皓太

MF 8 喜田拓也

MF 14 植中朝日

MF 17 井上健太

MF 23 宮市亮

FW 10 アンデルソン・ロペス

控え

GK 19 朴一圭

DF 2 永戸勝也

DF 15 サンディ・ウォルシュ

MF 20 天野純

MF 28 山根陸

MF 47 山村和也

FW 7 エウベル

FW 9 遠野大弥

FW 11 ヤン・マテウス

監督

パトリック・キスノーボ

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 2 三丸拡

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

MF 17 手塚康平

MF 39 中川敦瑛

FW 9 細谷真大

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス