ビンス・カーターが来季からNBAを放送する『NBC』へ加入…カーメロとスタジオで共演

2025-26シーズンからNBAの試合を放送することが決定している『NBC Sports』は、2002年以来のNBA中継に向けて着々と豪華キャストを集めている。

5月13日(現地時間12日、日付は以下同)にマイケル・ジョーダン(元シカゴ・ブルズほか)がスペシャル・コントリビューターとして加わることになると発表すると、翌14日にはビンス・カーター(元トロント・ラプターズほか)の加入も明らかにした。

カーターは、レブロン・ジェームズ(ロサンゼルス・レイカーズ)と並んでNBA歴代最長タイの22シーズンをプレーしたレジェンド。オールスターに8度、オールNBAチームに2度選ばれた男は、2024年にバスケットボール殿堂入りを飾ったほか、背番号15がラプターズとブルックリン(当時はニュージャージー)・ネッツで永久欠番になっている。

来シーズンからNBAを放送する『NBC』と『Peacock』は、スペシャル・コントリビューターを務めるジョーダンに加え、スタジオ・アナリストにカーターとカーメロ・アンソニー(元ニューヨーク・ニックスほか)、ゲームアナリストにはレジー・ミラー(元インディアナ・ペイサーズ)とジャマール・クロフォード(元ロサンゼルス・クリッパーズほか)が関わることになっており、複数の元スター選手たちを擁することとなった。

Another dynamic name in the NBA on NBC and Peacock studio.

Welcome to the team, Vince Carter! pic.twitter.com/EXnGWH8hFl

- NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 13, 2025