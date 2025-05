Nothing’s Carved In Stoneが、5月14日に配信リリースした新曲「May」のミュージックビデオを公開した。前作「All We Have feat. Masato (coldrain)」から半年ぶりとなる今作「May」は、出会いと別れの季節に相応しい叙情的な歌詞が印象的なミドルバラードだという。記憶の底にある遠い過去の思い出を振り返り、出会いと別れを経て葛藤しながらも前へ進もうとする心の様子を美しく描いた映像となっているとのこと。

デジタルシングル「May」リリース日:2025年5月14日(水)配信リンク:https://ncis.lnk.to/May

Nothingʼs Carved In Stone<Hand In Hand Tour 2025>2025年5月30日(金)神奈川・川崎CLUB CITTA' w/ coldrain ※SOLD OUT6月6日(金)大阪GORILLA HALL OSAKA w/ Dragon Ash6月13日(金)宮城・仙台Rensa w/ Age Factory6月14日(土)岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE w/ Age Factory6月17日(火)北海道・札幌cube garden w/ 尾崎雄貴 (Galileo Galilei / BBHF / warbear)6月21日(土)香川・高松MONSTER w/ SIX LOUNGE6月22日(日)広島LIVE VANQUISH w/ SIX LOUNGE6月27日(金)愛知・名古屋DIAMOND HALL w/ ACIDMAN6月29日(日)神奈川・横浜F.A.D w/ cinema staff ※SOLD OUT7月4日(金)福岡DRUM LOGOS w/ ZAZEN BOYS7月5日(土)熊本B.9 V1 w/ ZAZEN BOYS7月12日(土)長野CLUB JUNK BOX w/ THE BACK HORN ※SOLD OUT7月13日(日)石川・金沢EIGHT HALL w/ THE BACK HORN7月19日(土)東京Zepp Haneda w/ UNISON SQUARE GARDEN ※SOLD OUTチケット:スタンディング 5,900円(税込)/ スタンディング(学割)3,800円(税込)※公演詳細はオフィシャルHPをご覧ください・イープラス:https://eplus.jp/ncis/・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/ncis/・ローソンチケット:https://l-tike.com/ncis

◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルサイト◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルTwitter◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルFacebook◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルYouTubeチャンネル◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャル通販サイト◆Nothing’s Carved In Stone メンバーシップサイト『RULE’s』

なおNothingʼs Carved In Stoneは、5月30日に神奈川・川崎CLUB CITTA'を皮切りに14カ所を廻る全国ツアー<Hand In Hand Tour 2025>を敢行する。