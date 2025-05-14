Nothing’s Carved In Stone、新曲「May」MV公開
Nothing’s Carved In Stoneが、5月14日に配信リリースした新曲「May」のミュージックビデオを公開した。
◆Nothing’s Carved In Stone 動画
前作「All We Have feat. Masato (coldrain)」から半年ぶりとなる今作「May」は、出会いと別れの季節に相応しい叙情的な歌詞が印象的なミドルバラードだという。記憶の底にある遠い過去の思い出を振り返り、出会いと別れを経て葛藤しながらも前へ進もうとする心の様子を美しく描いた映像となっているとのこと。
なおNothingʼs Carved In Stoneは、5月30日に神奈川・川崎CLUB CITTA'を皮切りに14カ所を廻る全国ツアー＜Hand In Hand Tour 2025＞を敢行する。
リリース情報
リリース日：2025年5月14日（水）
配信リンク：https://ncis.lnk.to/May
ツアー情報
＜Hand In Hand Tour 2025＞
2025年
5月30日（金）神奈川・川崎CLUB CITTA' w/ coldrain ※SOLD OUT
6月6日（金）大阪GORILLA HALL OSAKA w/ Dragon Ash
6月13日（金）宮城・仙台Rensa w/ Age Factory
6月14日（土）岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE w/ Age Factory
6月17日（火）北海道・札幌cube garden w/ 尾崎雄貴 (Galileo Galilei / BBHF / warbear)
6月21日（土）香川・高松MONSTER w/ SIX LOUNGE
6月22日（日）広島LIVE VANQUISH w/ SIX LOUNGE
6月27日（金）愛知・名古屋DIAMOND HALL w/ ACIDMAN
6月29日（日）神奈川・横浜F.A.D w/ cinema staff ※SOLD OUT
7月4日（金）福岡DRUM LOGOS w/ ZAZEN BOYS
7月5日（土）熊本B.9 V1 w/ ZAZEN BOYS
7月12日（土）長野CLUB JUNK BOX w/ THE BACK HORN ※SOLD OUT
7月13日（日）石川・金沢EIGHT HALL w/ THE BACK HORN
7月19日（土）東京Zepp Haneda w/ UNISON SQUARE GARDEN ※SOLD OUT
チケット：スタンディング 5,900円（税込）／ スタンディング（学割）3,800円（税込）
※公演詳細はオフィシャルHPをご覧ください
・イープラス：https://eplus.jp/ncis/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ncis/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/ncis
関連リンク
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルTwitter
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルFacebook
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャル通販サイト
◆Nothing’s Carved In Stone メンバーシップサイト『RULE’s』