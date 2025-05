本日14日はタレント、 モデル マギー の33歳の誕生日だ。現在はタレント業をセーブし、実業家として活躍の場を広げている彼女。今年1月には約8年ぶりに ABEMA の番組で テレビ 出演を果たし、年商億越えの現在を明かしていた。今回はそんな マギー の32歳の1年を、彼女のインスタグラムの投稿で振り返りたい。 ゴルフ ウェア姿が かわいい 趣味 で知られ、 ゴルフ もたしなんでいる マギー 。「GDOのマルマンシャトル動画に出演しました!ものすごーく使いやすいウッドなど紹介しています〜」と ゴルフ 関連の仕事を告知している投稿では、黒と白を基調としたミニスカートの かわいい ゴルフ ウェア姿でグリーンに佇んでいる姿を公開している。

この投稿にコメント欄では「相変わらずセクシーで」「 かわいい ゴルフ ァー マギー ちゃん」「最高の笑顔ですね」など、称賛の声が寄せられている。■ オフィスカジュアルもスマートに着こなす前述したように、実業家としての顔も持つ マギー 。この日、「打ち合わせな日! 仕事が楽しくて幸せです」と満足げに投稿しているのは、オフィスと見られる廊下で撮影したワンショット。ロングブーツにグレーのロングジャケットを羽織った出で立ちで、かわいらしいピンクのハンドバッグを手にしてにっこり笑っている。オフィスカジュアルもスタイリッシュに着こなす マギー の姿に、コメント欄には「めちゃくちゃいい感じですね」「大人綺麗コーデ」「キラキラしてる ジャケット可愛い」といった反響が寄せられている。■ エメラルドグリーンの海をバックにビキニ姿世界を股にかけて活躍する マギー 。この日は、スペインのリゾート、マヨルカ島のエメラルドグリーンの海が美しい岩場でスタイル抜群のビキニ姿を披露したショットを披露している。「船と島の関係がとても良い」と現地と現地の雰囲気をリポートした マギー 。「日本も島国なのに、素敵なポートと食事場所がなかなかないよね つくりたいな〜」と新たなビジネスのアイデアも浮かんだようだ。コメント欄には「美しく綺麗なスタイル」「人魚みたい」「美しい海と美しい マギー さん」「 マギー さん、最強!!」といった声が相次いだ。友人の2世タレントとクルージングでビキニ競演!■ポルシェとの2ショットが絵になる!カーマニアとしても知られる マギー 。この日は自身のYouTubeチャンネルにて、ドイツのスポーツカーメーカー「ポルシェ」の2台を乗り比べするという動画を撮影したことを報告し、笑顔で白い「Porsche GT3RS」に寄り添う笑顔のショットを公開した。スラリとした長い脚が見える短パンとタンクトップというスポーティな マギー の姿に、コメント欄では「マギちゃん車似合いすぎるかっこよ」「笑っちゃうくらい当たり前に足長い」といったコメントが寄せられている。■ 友人とクルージングでビキニ競演!クルージングも 趣味 の一つである マギー 。この1年でもさまざまな海に航海へ出たことが、インスタグラムからはうかがえる。昨年8月には、「MY SU MMER」の一言とともに、ビキニ姿で洋上でくつろぐ姿を公開した。背景には太陽が照りつけ、まるで映画のようなシチュエーションに。さらに続く投稿では、「All I need is the SU N + OCEAN and lovers」というコメントとともに、友人で知られるタレントのすみれも登場。美女2人がクルーザーの上でビキニで写るまぶしすぎるショットも公開した。■ ブルーのレーシングスーツ姿がカッコいい! モータースポーツ も大好きで、昨年は「第1回 MAGGY’s RACING DAY」を主催した マギー 。自身でもフォーミュラーカーを運転する イベント に参加することも。この日は、ブルーのレーシングスーツに身を包み、体験 イベント に参加したことを報告した。2枚目の動画では、ヘルメットをかぶり実際にフォーミュラーカーの運転席に座っている模様を公開している。コメント欄には「きまってるーー、かっこいい、流石 マギー 」「めっちゃかっこいい」といったコメントが殺到した。引用:「 マギー 」インスタグラム(@maggymoon)