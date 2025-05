not now,が、初となるEP「Retrograde」を5月14日にリリースした。“巻き起こせレトロ旋風”として、not now,として新時代を切り開く本EP。すでに先行配信されている「Fighting to be Free」「Victoria」に加え、踊れる歌謡ファンクチューン「今夜もsold out~イキオイに乗ってゆけ!~」、大胆に展開するシリアスなポップチューン「大予言」の2曲を収録している。

1st EP「Retrograde」



2025年5月14日(水)リリース

URL:https://linkcloud.mu/c9331aef

「Retrograde」とは、逆行性を意味する英単語。それぞれの曲が、一世を風靡した“アレ”をテーマに制作されている。ジャケットや曲名だけではなく、楽曲中にも散りばめられた要素から、ぜひ“アレ”の正体を探ってほしいという。懐かしいと思うか、新しいと思うか、全ての世代が楽しめる作品となっている。