back numberが、ライブBlu-ray&DVD『back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA』の発売を記念して、全国5カ所にて<back number POP-UP STORE “anti sleeps”>を開催することを発表した。2024年に16組のゲストアーティストを招いて開催されたback number初のアリーナ対バンツアー<anti sleeps tour 2024>。音楽性もキャリアも異なる様々なゲストアーティストと“血湧き肉躍る攻防戦”が繰り広げられたツアーの熱量を、ツアーに参加した人もしていなかった人も追体験できる期間限定の特別なスペースが誕生した。

特設ページ:https://sp.universal-music.co.jp/backnumber/pop-up2025_antisleeps■東京場所:UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F期間:2025年6月18日(水)〜2025年6月29日(日)営業時間:11:00〜20:00東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線「原宿」駅竹下口 徒歩3分)https://store-harajuku.universal-music.co.jp/■名古屋場所:名古屋PARCO 南館10F イベントスペース期間:2025年7月1日(火)〜2025年7月10日(木)営業時間:10:00〜21:00愛知県名古屋市中区栄3-29-1 (地下鉄名城線「矢場町」駅より徒歩2分)https://nagoya.parco.jp■大阪場所:心斎橋オーパ 6Fイベントスペース期間:2025年7月12日(土)〜2025年7月21日(月)営業時間:11:00〜21:00大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 (地下鉄御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅7番出口直結)https://www.opa-club.com/shinsaibashi■札幌場所:サッポロファクトリー 2条館1F 特設会場期間:2025年7月26日(土)〜2025年8月4日(月)営業時間:10:00〜19:00北海道札幌市中央区北2条東4丁目 (地下鉄東西線「バスセンター前」駅下車、8番出口より徒歩3分)https://sapporofactory.jp/■福岡場所:博多マルイ 5F ハカタeスタジアム期間:2025年8月15日(金)〜2025年8月24日(日)営業時間:10:00〜21:00福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 (JR「博多」駅 博多口より徒歩3分)https://www.0101.co.jp/090/=事前予約に関して=事前予約に関して混雑緩和のため、ご入場には一部予約枠を設けております。一次予約は、back number official fanclub “one room”gold key(年額)有効会員様を対象とした抽選受付、その後に一般の方を対象とした先着受付を予定しております。※LivePocketのチケットサービスを利用しての事前予約となります。事前予約・入場方法他詳細は下記HPよりご確認ください。https://sp.universal-music.co.jp/backnumber/pop-up2025_antisleeps■お問い合わせユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。http://www.universal-music.co.jp/faq/受付:平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。

リリース情報



Live Blu-ray&DVD『back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA』発売日:2025年6月18日(水)予約:https://backnumber.lnk.to/anti_sleeps_tour_2024_bddvd◆形態 / 価格 / 仕様概要・通常盤(2Blu-ray)\7,700(税込)品番:UMXK-1125/6 仕様:三方背ケース / 2枚収納トールケース・通常盤(3DVD)\6,600(税込)品番:UMBK-1341/3 仕様:三方背ケース / 3枚収納トールケース・初回限定BOX(2Blu-ray+PHOTO BOOK +GOODS)\12,100(税込)品番:UMXK-9043仕様:3D仕様BOXケース / 三つ折り特製ジャケット/ PHOTO BOOK(56P)/ GOODSGOODS:オリジナルストラップ付きパス、メタルキーホルダー、バックステージパス風サテンステッカー・初回限定BOX(3DVD+PHOTO BOOK+GOODS)\11,000(税込)品番:UMBK-9319仕様:3D仕様BOXケース / 三つ折り特製ジャケット/ PHOTO BOOK(56P)/ GOODSGOODS:オリジナルストラップ付きパス、メタルキーホルダー、バックステージパス風サテンステッカー◆収録内容・全形態共通back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA清水依与吏01.恋02.東京の夕焼け03.助演女優症04.君がドアを閉めた後05.日曜日06.ささえる人の歌07.ベルベットの詩08.チェックのワンピースback number01.高嶺の花子さん02.大不正解03.アイラブユー04.光の街05.HAPPY BIRTHDAY06.楽園の地図07.水平線08.最深部09.ロンリネス10.花束11.ハッピーエンド12.新しい恋人達に13.怪盗14.スーパースターになったら15.バンド(クリープハイプ カバー)◆Documentary of back number “anti sleeps tour 2024”