HYDEが、6月21日からスタートするワールドツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR>の日本国内追加公演として、8月9日および10日に神奈川・KT Zepp Yokohama、8月23日および24日に宮城・Sendai PITでライヴを開催することを発表した。KT Zepp Yokohama公演は、両日ともBEAUTY & THE BEAST公演として開催される。これまで女性(BEAUTY)が2F指定席、男性(BEAST)が1Fスタンディングというフロア分けで行われてきたが、2025年は初の試みとして1Fスタンディングゾーンを縦に割り、左右にフロアを分けての開催となる。

ツアー情報

<HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR>

2025年6月21日(土)、22日(日)、24日(火)、25日(水)東京・Zepp Haneda(TOKYO)

2025年7月6日(日)北海道・Zepp Sapporo

2025年7月12日(土)、13日(日)福岡・Zepp Fukuoka

2025年7月16日(水)、17日(木)大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年7月23日(水)、24日(木)愛知・Zepp Nagoya

2025年8月9日(土)、10日(日)神奈川・KT Zepp Yokohama *両日ともBEAUTY & THE BEAST

2025年8月23日(土)24日(日)宮城・Sendai PIT

2025年8月29日(金) Circo Volador / メキシコシティ(メキシコ)

2025年9月5日(金)Caupolican Theatre / サンティアゴ(チリ)

2025年9月7日(日)Palermo Groove / ブエノスアイレス(アルゼンチン)

2025年9月14日(日)Carioca Club / サンパウロ(ブラジル)

and more...



◆Japan Shows / 日本公演(追加公演)についてのご案内

神奈川・KT Zepp Yokohama

2025年8月9日(土)、10日(日)*両日ともBEAUTY & THE BEAST

問い合わせ:ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/



宮城・Sendai PIT

2025年8月23日(土)、24日(日)

問い合わせ:キョードー東北

022-217-7788 (平日13:00-16:00, 土曜10:00-12:00)



OPEN 16:00 / START 17:06

※開場 / 開演時間は予定です。変更となる場合があります。



[席種 / チケット料金 (D代別)]

●Sendai PIT公演

1Fスタンディング ¥6,660 (税込)

※Sendai PITは1Fスタンディングのみ



●KT Zepp Yokohama BEAUTY & THE BEAST公演

男性1Fスタンディング ¥6,660 (税込)

女性1Fスタンディング ¥6,660 (税込)

2F指定席(撮影可能) ¥13,000 (税込)



[BEAUTY & THE BEASTについて]

1Fスタンディングエリアを縦に二分し、「BEASTエリア(男性)」と「BEAUTYエリア(女性)」を区分する公演です。

「男性1Fスタンディング」のチケットは男性のお客様、「女性1Fスタンディング」のチケットは女性のお客様のみご利用いただけます。「2F指定席(撮影可能)」は性別の区分はなく、男女混合でご利用いただけます。

性別によりご利用いただけない席種のチケットを購入された場合は、公演にはご参加いただけず、チケット代金の払戻しもできません。チケット購入の際はご注意ください。

なお性別は、戸籍上の性別で判断させていただきます。

性別を判断し難い場合は、任意の声掛けで「顔写真付き公的身分証」と「性別を確認できる公的身分証」の2点を確認させていただく場合がありますので、必ずお持ちください。

指定の身分証をご提示いただけなかったり、ご提示いただいてもお客様の性別を確認できない場合にはご参加をお断りいたします。あらかじめご了承ください。



※未就学児童入場不可

※再入場不可

※1Fスタンディングは整理番号順の入場

※本ツアーでは2F指定席のみスマートフォン/タブレットでの写真・動画撮影が可能です。撮影にあたり、下記に記載の注意事項とご案内を必ずご確認ください。

※公演の中止及び延期の場合以外は、チケットの交換・払い戻しの対応はいたしかねます。あらかじめご了承の上、チケットをご購入ください。



その他、公演に関する諸注意とご案内

https://www.hyde.com/contents/13360



[チケット一般発売(追加公演)]

2025年7月12日(土)10:00〜



[チケット先行受付(追加公演)]

HYDEオフィシャルFC “HYDEIST” 先行(抽選)

申込期間:2025年5月15日(木)18:00 〜 5月19日(月)23:59

HYDEIST:https://www.hyde.com/hydeist



HYDEオフィシャルモバイルサイト “HYDEIST Mobile” 先行(抽選)

申込期間:2025年5月26日(月)18:00 〜 5月30日(金)23:59

HYDEIST Mobile:https://m.hyde.com/



HYDE CARD先行(抽選)

申込期間:2025年6月9日(月)18:00 〜 6月15日(日)23:59



※HYDE CARD以外のクレジットカードでお申込みされた場合、抽選対象外となりますのでご注意ください。

※6月13日(金)時点でお手元にカードを保有している方がお申込みいただけます。

※チケット申込みURLは、6月9日(月)18:00に下記サイト内「News」にてご案内いたします。

≫ HYDE CARD (URL埋め込み https://www.lifecard.co.jp/lp/hyde )



プレイガイド最速先行 チケットぴあ(抽選)

申込期間:2025年6月10日(火)18:00 〜 6月17日(火)23:59

https://w.pia.jp/t/hyde-inside/

Overseas Ticket Sales(抽選)

Application Period: June 10th (Tue) 6:00pm (JST) - June 17th (Tue) 11:59pm (JST)

※ This is a raffle for fans residing OUTSIDE of Japan

※ Credit Card ONLY

https://pia.jp/v/hyde25en-km/



※お申込みは先着順ではありません。申込多数の場合は抽選となります。

※HYDEIST / HYDEIST Mobile会員限定で販売するチケットは、すべてSKIYAKI TICKETの「電子チケット」です。ご入場にあたっては、「電子チケット」を表示できるスマートフォン/タブレット端末が必要です。また、電子チケットの表示のため、ご利用のスマートフォン/タブレット端末にSKIYAKI TICKETアプリのインストールを行い、SKIYAKI TICKETアプリを問題なく使える状態にしておく必要があります。

※HYDEIST / HYDEIST Mobileは、チケット先行受付申込期限までにご入会いただけば先行受付をご利用いただけます。コンビニ決済をご利用の場合、決済が完了するまで最大2時間程度かかりますのでご注意ください。

■ライブ映像作品『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』



2025年7月2日(水)発売

予約リンク:https://hyde.lnk.to/insidelive2024PR



【初回限定盤(Blu-ray 2枚)】UIXV-90029/30 11,000円(税込)

▼Disc1 収録映像

<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->ライヴ映像

2024年10月27日@幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

LET IT OUT

AFTER LIGHT

I GOT 666

DEFEAT

BLEEDING

TAKING THEM DOWN

ON MY OWN

永久 -トコシエ-

6or9

MAD QUALIA

SOCIAL VIRUS

MIDNIGHT CELEBRATION II

LAST SONG

PANDORA

INTERPLAY

夢幻(with Hiro from MY FIRST STORY)

BELIEVING IN MYSELF

GLAMOROUS SKY

SEX BLOOD ROCK N' ROLL

▼Disc2 収録映像

・HYDE [INSIDE] LIVE 2024 Documentary

・THE ABYSS (HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA- )

・Guitar Battle (HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA- )

※初回限定盤豪華デジパック仕様



【通常盤 (Blu-ray1枚)】UIXV-10025 6,600円(税込)

▼収録映像

<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->ライヴ映像



【通常盤 (DVD 1枚)】UIBV-10062 5,500円(税込)

▼収録映像

<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->ライヴ映像



●購入特典

・VAMPROSE STORE:A4クリアファイル

・Amazon:トートバック(サイズ:480×400×150mm予定)

・タワーレコード:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)

・HMV:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)

・楽天ブックス:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)

・UNIVERSAL MUSIC STORE:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)

・その他CDショップ共通:A2サイズポスター(オリジナル絵柄)

■アナログ盤『HYDE [INSIDE] 』



2025年8月20日(水)発売

【LP1枚】PDJV-1014 5,500円(税込)

予約リンク:https://store.universal-music.co.jp/product/pdjv1014/

※UNIVERSAL MUSIC STORE限定発売商品

▼収録楽曲

01. INSIDE HEAD

02. LET IT OUT

03. PANDORA

※スクウェア・エニックス『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』テーマソング

04. TAKING THEM DOWN

※P真・北斗無双 第4章タイアップソング

05. DEFEAT

※PlayStation®5版『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』イメージソング

06. 6or9

07. INTERPLAY(Album ver.)

08. ON MY OWN

※TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ

09. BELIEVING IN MYSELF

※東京マラソン2020イメージソング

10. BLEEDING

※東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲

11. I GOT 666

12. SOCIAL VIRUS

13. LAST SONG

関連リンク

◆HYDE オフィシャルサイト

◆HYDE オフィシャルX

◆HYDE オフィシャルInstagram

◆HYDE オフィシャルFacebook

◆HYDE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆『HYDE CHANNEL』特設ページ

また、Sendai PIT公演は国内最終地として行われるほか、海外の追加公演もまもなく発表が予定とのこと。さらに大規模展開となるワールドツアーの貴重な日本公演を是非チェックしていただきたい。