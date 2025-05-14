²Æì¤ÇÊÆ·³¥Ø¥ê¤«¤é18¥¥í¤Î¥Ð¥Ã¥°Íî²¼¡¡À¯ÉÜ¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤Ê¤É¿½¤·Æþ¤ì¡¡¸½ºß¤âÁÜº÷Ãæ
¤¤Î¤¦¡¢²ÆìËÜÅç¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é½Å¤µ18¥¥í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Íî²¼¤·¤¿»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤Ê¤É¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢²ÆìËÜÅçËÌÉô¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³ÉáÅ·´Ö´ðÃÏ½êÂ°¤ÎUH-1¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥°1¸Ä¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤ª¤è¤½18¥¥í¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÈ¯±êÅû¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ËËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¸½ÃÏ¤Ë²ÆìËÉ±Ò¶É¤Î¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¤È¤â¤ËÍî²¼Êª¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤³¤È¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£