µîÇ¯Ëö¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬ÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢µîÇ¯Ëö¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬ÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤Ç¼£°ÂÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖºßÃæ¹ñÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ»Ô¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËË®¿Í¤¬ÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤Ç¼£°ÂÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¿ô¤äÀÊÌ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ªÅú¤¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤¡¢µïÎ±µö²Ä¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤äÉÔË¡½¢Ï«¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£