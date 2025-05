今季のスイス・スーパーリーグを制し、国内カップ戦となるスイス・カップでも決勝まで駒を進めている名門FCバーゼル。そのチームで今季躍動したのが、33歳のベテランMFジェルダン・シャキリだ。



スイス代表でも長く活躍してきたシャキリにとって、バーゼルはプロキャリアを始めたクラブだ。そこからバイエルン、インテル、リヴァプールなど、各国のビッグクラブでプレイしてきた。



そして昨夏、シャキリはバーゼル復帰を決断。33歳とベテランにはなったが、実力はまだまだトップレベルだ。今季はリーグ戦で18ゴール20アシストと圧巻の成績を残し、チームの優勝に貢献してきた。





Xherdan Shaqiri led his boyhood team FC Basel to their first league title in eight years and this is how the fans celebrated



He finished the league season with the most goals and assistspic.twitter.com/Z4y6pZytVn