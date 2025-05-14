¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡©¡¡È÷ÃßÊÆÊü½Ð¸å¤â¥³¥á²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¡¡²Á³Ê°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿À¯¼£¤ÎÆ°¤¤â
Ì¤¤À¡¢¼ýÂ«¤Îµ¤ÇÛ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¡£À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¸å¤â¥³¥á²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿À¯¼£¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯ÁÏ¶È100Ç¯¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥³¥áÅ¹¡£ËèÆü¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¥³¥á¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãë»þ¤Ë¤Ï¡ÈÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¡É¤òµá¤á¤ëµÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ
¡Ö²È¤Ç¿æ¤¯¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£11»þ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡×
¤¤¤Þ¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¤¢¤ë°ÛÊÑ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÅ¹Æ¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¥³¥á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
1Ç¯Á°¤Ï¤ª¤è¤½20¼ïÎà¤Î¥³¥á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤Î²Æ°Ê¹ß¡¢»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÎÌ¤Ï2³ä¤«¤é3³ä¤Û¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ²¬ÊÆ¹òÅ¹¡¡ÊÒ²¬Ê¸¿Í Å¹¼ç
¡Ö»ÅÆþ¤ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¥³¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤ÆÃµ¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
Çä¤ë¥³¥á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ËÁý¤¨¤ëµÒ¡£1²ÈÂ²2¥¥í¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë»Ä¤ë¥³¥á¤ò·×¤êÇä¤ê¤·¤ÆÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤¬º£½µÈ¯É½¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï18½µ¤Ö¤ê¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÉý¤Ï¤ï¤º¤«19±ß¡£¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÀ¶¨¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤³¤¦É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAÁ´Ãæ¡¡»³ÌîÅ° ²ñÄ¹
¡Ö¤¤¤Þ¡¢È÷ÃßÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸ú²Ì¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¸«¤Æ¡¢¡Ê¸½ºß¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Ï¡Ë·è¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤¿¤À¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ÏÍî»¥ÎÌ¤Î3³ä¤Û¤É¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÂÖ¤ÏÂÇ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤¤ç¤¦¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÁÒ¸Ë¤ò»ë»¡¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¡£Î®ÄÌ¤ò±ß³ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÊü½Ð¤·¤¿¥³¥á¤òÀ¯ÉÜ¤¬1Ç¯°ÊÆâ¤ËÇã¤¤Ìá¤¹¡×¤È¤Î¾ò·ï¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û À¯Ä´²ñÄ¹
¡ÖÉ¬¤ºÇã¤¤Ìá¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ëÊý¤â°ìÄê¤ÎÀ©Ìó¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¤¿¤À¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÀ©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û À¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¸¼ÊÆ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁá¤¯¡¢¤³¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¸¼ÊÆ¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ÷ÃßÊÆ¡£
¸½ºß¤Ï¡¢²·Çä¶È¼Ô¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀºÊÆ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢Î®ÄÌ¤¬ÂÚ¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Î¥³¥áÅ¹¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
ÊÒ²¬ÊÆ¹òÅ¹¡¡ÊÒ²¬Ê¸¿Í Å¹¼ç
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤éÈÎÇä¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÊÆÁûÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë²Æ¤Þ¤Ç¡¢Ëè·î¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡¢»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£