¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬Éü¹ï! ¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¡×ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¼Â¸½¡¢220¼ï¤Î¥«¡¼¥É¤«¤é1ËçÉÕ¤¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¹ç·×3Ëü3000ÂÞÇÛÉÛ
J¥ê¡¼¥°¤Ï14Æü¡¢5·î15Æü¤Î¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢³«ËëÅö»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤òÆÃÊÌ¤ËÉü¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
1993Ç¯¤Î³«Ëë¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹(Áª¼ê¥«¡¼¥ÉÉÕ)¡×¤¬¡¢32¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡£Éü¹ïÈÇ¤Ç¤Ï¡¢J1¡¢J2¡¢J3¤ÎÁ´60¥¯¥é¥Ö¤«¤é³Æ3Ì¾¤Î¹ç·×180Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢1990Ç¯Âæ¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É35Ì¾¡¢¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¸øÇ§ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌ¥«¡¼¥É¤â²Ã¤¨¤¿¡¢Á´220¼ï¤Î¥«¡¼¥É¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌÈÇ¤Î¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ï¡¢5·î17Æü(ÅÚ)¡¢18Æü(Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ØÌµÎÁÇÛÉÛ¡£ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢220¼ï¤Î¥«¡¼¥É¤Î¤¦¤Á1Ëç¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÉü¹ï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¤Ç¤¢¤ë»°±ºÃÎÎÉ¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¼õ¾Þ¥·¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢Éü¹ï¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ½¸½¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»°±ºËÜ¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢17Æü¡¢18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éü¹ï¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½ÐÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1993Ç¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¡¢1990Ç¯Âå¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é35Ì¾¤¬¥«¡¼¥É²½¡£J¥ê¡¼¥°¸øÇ§¤Î5¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥«¡¼¥É5¼ï¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö1Ì¾¤È»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¥¥é¥«¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£µ×¡¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
ÆÃÊÌÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿»°±º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°32¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤âJ¥ê¡¼¥°¤ÏÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤¢¤ï¤»¤Æ60¥Á¡¼¥à¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤¬¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¤¬J¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬32Ç¯Á°¤ËÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¤ªÎÏÅº¤¨¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âJ¥ê¡¼¥°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤òº£¸å¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Ë¥Û¡¼¥à»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÁ´30¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¹ç·×33,000ÂÞ¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¥¢¥¦¥§¥¤Â¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡Àá°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ»î¹ç¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý:5·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï(J1¡¦J2¡¦J3)¤ÎÍè¾ì¼Ô
¡¦ÇÛÉÛ¿ô:¹ç·×33,000ÂÞ(J1:³Æ2,000ÂÞ¡¢J2:³Æ1,000ÂÞ¡¢J3:³Æ300ÂÞ)
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÇÛÉÛÊýË¡¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¸½ÌòÁª¼ê¥«¡¼¥É¤Ï³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±°ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤ß¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(Îã:J1²ñ¾ì¤Ç¤ÏJ1Áª¼ê¤Î¤ß¤¬ÉõÆþ)¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¥«¡¼¥É¡¢¸øÇ§ÈÖÁÈ¥«¡¼¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÇÛÉÛ´ü´ÖÃæ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÑÀï¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤ÊÊý¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¡×¤ò°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë!¥Õ¥©¥í¡¼&¥ê¥Ý¥¹¥È ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»²²Ã¾ò·ï:J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
±þÊç´ü´Ö:5·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»²²Ã¾ò·ï:J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡Ö#J¥ê¡¼¥°¤ÎÆü #°ìÀ¸°ì´î°ìÍ«¤·¤è¤¦¤¼¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð¡¦µ²±¤òÅê¹Æ
±þÊç´ü´Ö:5·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
1993Ç¯¤Î³«Ëë¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹(Áª¼ê¥«¡¼¥ÉÉÕ)¡×¤¬¡¢32¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡£Éü¹ïÈÇ¤Ç¤Ï¡¢J1¡¢J2¡¢J3¤ÎÁ´60¥¯¥é¥Ö¤«¤é³Æ3Ì¾¤Î¹ç·×180Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢1990Ç¯Âæ¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É35Ì¾¡¢¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¸øÇ§ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌ¥«¡¼¥É¤â²Ã¤¨¤¿¡¢Á´220¼ï¤Î¥«¡¼¥É¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÉü¹ï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¤Ç¤¢¤ë»°±ºÃÎÎÉ¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¼õ¾Þ¥·¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢Éü¹ï¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ½¸½¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»°±ºËÜ¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢17Æü¡¢18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éü¹ï¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½ÐÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1993Ç¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¡¢1990Ç¯Âå¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é35Ì¾¤¬¥«¡¼¥É²½¡£J¥ê¡¼¥°¸øÇ§¤Î5¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥«¡¼¥É5¼ï¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö1Ì¾¤È»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¥¥é¥«¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£µ×¡¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
ÆÃÊÌÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿»°±º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°32¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤âJ¥ê¡¼¥°¤ÏÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤¢¤ï¤»¤Æ60¥Á¡¼¥à¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤¬¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¤¬J¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬32Ç¯Á°¤ËÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¤ªÎÏÅº¤¨¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âJ¥ê¡¼¥°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤òº£¸å¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ!
2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Ë¥Û¡¼¥à»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÁ´30¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¹ç·×33,000ÂÞ¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¥¢¥¦¥§¥¤Â¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡Àá°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ»î¹ç¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý:5·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï(J1¡¦J2¡¦J3)¤ÎÍè¾ì¼Ô
¡¦ÇÛÉÛ¿ô:¹ç·×33,000ÂÞ(J1:³Æ2,000ÂÞ¡¢J2:³Æ1,000ÂÞ¡¢J3:³Æ300ÂÞ)
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÇÛÉÛÊýË¡¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¸½ÌòÁª¼ê¥«¡¼¥É¤Ï³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±°ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤ß¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(Îã:J1²ñ¾ì¤Ç¤ÏJ1Áª¼ê¤Î¤ß¤¬ÉõÆþ)¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¥«¡¼¥É¡¢¸øÇ§ÈÖÁÈ¥«¡¼¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¡¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë!SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÇÛÉÛ´ü´ÖÃæ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÑÀï¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤ÊÊý¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¡×¤ò°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë!¥Õ¥©¥í¡¼&¥ê¥Ý¥¹¥È ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»²²Ã¾ò·ï:J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
±þÊç´ü´Ö:5·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»²²Ã¾ò·ï:J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡Ö#J¥ê¡¼¥°¤ÎÆü #°ìÀ¸°ì´î°ìÍ«¤·¤è¤¦¤¼¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð¡¦µ²±¤òÅê¹Æ
±þÊç´ü´Ö:5·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç