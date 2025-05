銀座店限定メニューも！ シンガポール発高級中華レストランが待望の日本初上陸（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。世界のフーディーたちを魅了する高級中華レストラン「御宝軒(IMPERIAL TREASURE)」がついに日本初上陸を果たしました!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

御宝軒 IMPERIAL TREASURE(東京・銀座)

シンガポールで2004年に創業し、世界の美食家やVIPからも支持される高級中華レストランの「御宝軒(IMPERIALTREASURE/インペリアルトレジャー)」。上海、広州、香港、仁川、ロンドン、パリなど世界各地で出店を重ね2025年4月27日、ついに日本初上陸を果たしました。

「北京ダック」 写真:お店から

料理は広東料理をベースに上海料理、北京料理など、種類豊富な中華料理を展開。中でも「北京ダック」は、世界共通のシグネチャーメニューです。約40日間ゆっくりと熟成させた最高品質のダックを使用しており、熟練の技で香ばしく焼き上げた極薄の皮を、自家製クレープで包んでいただきます。

銀座店限定「高級フカヒレのソテー 帆立貝と干し魚添え」 写真:お店から

「高級フカヒレのソテー 帆立貝と干し魚添え」や「オマール海老のソテー 茶碗蒸しとベルーガキャビア添え」など、今後アラカルトとして登場予定の銀座店限定メニューも見逃せません。

銀座店限定「オマール海老のソテー 茶碗蒸しとベルーガキャビア添え」 写真:お店から

その他「仔豚ローストのもち米詰め」や「伊達鶏の海老すり身はさみ揚げ」など本格中華料理がそろいます。ディナーコースは20,888円〜ですが、ランチコースは6,888円〜と高級中華レストランながら手の届きやすい価格帯なのもうれしいポイントです。

「仔豚ローストのもち米詰め」 写真:お店から

また、シャトー・ラフィットやシャトー・マルゴーといったフランスのグラン・メゾンの銘醸ワインなど、本格中華料理とのペアリングを意識した、ソムリエ厳選のワインも豊富にラインアップしています。日本の希少なウイスキーや自家製クラフト酒、ワイン、さらに中国の銘酒・貴州茅台酒(白酒)や熟成黄酒(紹興酒)もあり、会食やお祝い事にも最適です。

ラグジュアリーな雰囲気たっぷりのバー 写真:お店から

高揚感をもたらすエントランスのアプローチや、日本の匠による彫刻やアートを施した高級感あふれる内装は日本のデザインスタジオが担当。オリジナルカクテルが味わえるムード満点なバーも併設されており、こちらだけの利用もOK。

オリジナルカクテル「ピンク・ヴィーヴァ」 写真:お店から

5月下旬頃以降を目処にアラカルトメニューも順次展開予定のため、さまざまなシーンで使えそうです。

※価格はすべて税込、サービス料(15%)別

<店舗情報>◆御宝軒住所 : 東京都中央区銀座3-5-4 GAREN 12FTEL : 03-6228-6848

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

