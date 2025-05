エスジーラボは、愛犬の性格分析と飼い主様との相性を科学で解明する商品「わんマッチ」を、2025年5月14日に大幅アップグレードしてリニューアル。

エスジーラボ「わんマッチ」

内容 : 愛犬と飼い主様のこころの欲求を見える化/

あなたと愛犬の物語の作成/体質遺伝子検査の実施

納品物 : お互いのこころの欲求を見える化 報告書/

あなたと愛犬の物語 ストーリーレポート/

体質遺伝子検査結果 報告書/

緊急災害避難時カード(Wan to ONE CARD)

価格 : 19,800円(税込)

エスジーラボは、愛犬の性格分析と飼い主様との相性を科学で解明する商品「わんマッチ」を、2025年5月14日に大幅アップグレードしてリニューアルしました。

昨年10月の発売から多くのご反響をいただくなかで、より多くの飼い主様にご愛用していただくため、新たに3つのサービスを追加し今まで以上の感動をお届けします。

■商品の特徴

「わんマッチ」は、遺伝子検査による愛犬の性格分析と、性格診断テストによる飼い主様の性格診断から、お互いが必要としているこころの欲求を見える化する、科学的エビデンスに基づいた商品(検査キット)です。

愛犬の性格は、専用の検査用品で口腔粘膜を採取いただき、遺伝子の組み合わせを分析することで、アジャストタイプ・フレンドタイプ・デリケートタイプなどの6タイプに分類できます。

これにより、親犬から受け継いだ愛犬の遺伝的な性格を知ることができ、さらに臨床経験に基づいて、その性格から何を求めているのか?といった“こころの欲求”を導き出します。

飼い主様の性格は、心理カウンセラー監修の性格診断テストにより、現代人の傾向を心理学に基づき、忠実穏健派・未来志向派・即決実践派などの12タイプに分類します。

自分自身の性格カテゴリーを知ることで、自分のこころと愛犬に対する気持ちを理解することができます。

そして、愛犬の遺伝子から分類された性格と、飼い主様の性格診断テストから導き出された性格をクロスマッチさせ、“お互いのこころの欲求を見える化”した診断結果を作成しお届けします。

また、獣医師とドッグトレーナーそれぞれの視点から、生活を豊かにするためのアドバイスも記載されています。

愛犬の性格と、愛犬に日々向き合う自分自身のこころを再認識することで、お互いにより理解し寄り添い合うことができます。

そして、今まで以上にこころで通じ合うことで、愛犬との毎日がもっと楽しくなるのです。

■3つのリニューアルポイント

<リニューアルポイント(1)>

“お互いのこころの欲求を見える化”する診断が、愛犬1頭に対して5名様まで受けられるように拡充

これまでのお互いのこころの欲求を見える化する診断は、愛犬1頭に対して飼い主様お1人のみでしたが、家族構成などを考慮し、最大5名様まで受けられるようになりました。

お互いのこころの欲求を見える化 報告書イメージ

<リニューアルポイント(2)>

愛犬と飼い主様のこころのつながりを描く、世界に一つだけの 『あなたと愛犬の物語』 を作成

愛犬について12の質問にお答えいただくことで完成する、あなたと愛犬の世界に一つだけの完全オリジナルストーリーです。

出会いの瞬間や、特別な思い出、ちょっと変わったクセや愛くるしい仕草。

そのすべてが大切なエッセンスとなり物語が完成します。

こちらも愛犬1頭に対して、質問にお答えいただいた最大5名様分の『あなたと愛犬の物語』をストーリーレポート仕様でお手元にお届けします。

あなたと愛犬の物語 ストーリーレポートイメージ

<リニューアルポイント(3)>

愛犬の未来に起こるかもしれない体質遺伝子リスクを検査

「遺伝子で“なりやすさ”がわかる、だから、今できることがある」の考えのもと、特に将来、老化した時に発症可能性のある変性性脊髄症(DM)のリスクを検査します。

体質的に発症する病気を知ることで、生活習慣(食事内容や毎日の運動や散歩、関節を強くするサプリメントの活用など)を見直し、将来の未病を改善できる可能性があります。

体質遺伝子検査結果報告 報告書イメージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛犬の性格分析と飼い主との相性を科学で解明!エスジーラボ「わんマッチ」 appeared first on Dtimes.