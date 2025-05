香取慎吾と大泉洋

ソロ活動5周年を迎えた香取慎吾が、3年ぶりにNHK『SONGS』(5月29日午後10時00分〜)に登場。

【写真】「SONGS 香取慎吾」収録の模様

今回ソロ活動の原点と呼べる場所“明治座”を訪れた香取。そこで明かさされたのは、知られざる当時の不安と葛藤。そして、ファンに“笑顔を届けたい”という決意だった。

今月ニューアルバムを発表する香取。

ソロ活動を始めてからおよそ30組のアーティストとコラボレーションで楽曲を制作してきた。香取はどうやって“作品”を作りあげていくのか。楽曲で共演をしたバンドALIのボーカルLEOとの対談でひも解く。

更にスタジオでは、今回香取が楽曲をカヴァーし、レコーディングも共に行った中森明菜との収録秘話も。NHKに残る貴重映像によって迫る中森明菜の歌の世界に大泉も大興奮。

スタジオパフォーマンスは、観客300人に囲まれたスペシャルステージ。「SURVIVE(feat. LEO from ALI)」を LEO、「TATTOO(feat. 中森明菜)」を SOIL&”PIMP”SESSIONS、そして「Not Too Good Not Too Bad (feat.Yaffle)」を村田陽一率いるSNGバンドと共に届ける。番組情報「SONGS 香取慎吾」 放送予定【放送】 5月29日(木) 午後10時00分〜10時45分 <総合>【再放送】 6月3日(火)※月曜深夜 午前0時35分〜1時20分 <総合>【出演】 香取慎吾・大泉洋・LEO from ALI・SOIL&"PIMP"SESSIONS【楽曲】 「SURVIVE(feat. LEO from ALI)」 「TATTOO(feat. 中森明菜)」「Not Too Good Not Too Bad (feat.Yaffle)」