鳥山明のメガヒットコンテンツ「ドラゴンボール」シリーズのアニメ版最新エピソードである『ドラゴンボールDAIMA』が、ゲーム『ドラゴンボールZ KAKAROT』の最新DLC(ダウンロードコンテンツ)として登場する。タイトルは、『ドラゴンボールZ KAKAROT - DAIMA - 魔界の大冒険!PART1』。配信日は7月17日で、ゲーム本編と『-DAIMA- 魔界の大冒険! PART1 PART2』、「パック購入特典(強化アイテム)』がセットになった『DAIMAエディション』も同日発売予定だ。

「ドラゴンボールZ KAKAROT」DLC「追加シナリオ:-DAIMA- 魔界の大冒険! PART1」配信日告知PV:

https://youtu.be/_tlDrV09sx8



『-DAIMA- 魔界の大冒険!』はプレイヤー自らが「孫悟空」となって「ドラゴンボールZ」のエピソードを追体験できるアクションRPG『ドラゴンボールZ KAKAROT』の最新DLCで、アニメ『ドラゴンボールDAIMA』の舞台である「大魔界」を冒険することができる。

『-DAIMA- 魔界の大冒険!』は2部構成の有料DLCとなっており、7月17日に配信されるのは『PART1』。なお、ゲーム本編とDLCがセットになった『DAIMAエディション』は、『PART1』だけでなく『PART2』も含まれる。

『DAIMAエディション』はPlayStation5のみパッケージ版でのリリースとなり、既に予約受付中だ。パッケージで手に入れたい人は、取り扱いのありそうな店舗を確認しておこう。

