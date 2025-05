ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」が展開する寝具ライン「gelato pique Sleep」

「gelato pique Sleep」から、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の”日常”をテーマにした寝具やグッズが登場するDisney「MICKEY&MINNIE COLLECTION」が発売されます☆

gelato pique(ジェラート ピケ)ディズニー「MICKEY&MINNIE COLLECTION(ミッキー&ミニーコレクション)」

発売日:2025年5月22日(木)各商業施設営業開始時間より発売

特設ページURL:https://gelatopique.com/Page/feature/250514_SLEEPDisney/?plan=GP250514SLEEPDisney

販売店舗(一部対象店舗):ジェラート ピケ 表参道ヒルズ店、ルミネ有楽町店、グランツリー武蔵⼩杉店、ラゾーナ川崎プラザ店、ららぽーと海老名、レイクタウン kaze店、TOKYO-BAY店、万代ビルボードプレイス店、ルクア⼤阪店、ららぽーと堺店、ららぽーと福岡店、ミナモア広島店、コクーンシティ店、ジェラート ピケ公式オンラインストアほか

gelato piqueの寝具ライン「gelato pique Sleep」から、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の“日常“をコンセプトにしたとびきりハッピーで陽気なコレクション「MICKEY&MINNIE COLLECTION」が登場。

2人がおうちでくつろいでいるシーンなどのアートをジャガードで表現したピローケースやクッションカバーが展開されます。

さらに「フィガロ」のお昼寝クッションや「プルートジュニア」の貴重なアートを使用したベットカバーやハーフケットもラインナップ。

2つを並べるとアートがつながり「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がお互いのことを思っている姿も楽しめるコレクションです☆

ピローケース&掛け布団カバー「Mickeyプリント2点セット(シングル)」

価格:14,960円

お部屋でくつろぐ「ミッキーマウス」の姿をプリントしたシングル寝具2点セット。

素材はオールシーズンに使える、柔らかくさらっとした肌触りのポリエステルレーヨンです。

「ミッキーマウス」柄には「プルート」の息子「プルートジュニア」の姿も☆

ピローケース&掛け布団カバー「Minnieプリント2点セット(シングル)」

価格:14,960円

お部屋でくつろぐ「ミニーマウス」がプリントされたシングル寝具2点セットもラインナップ。

「ミニーマウス」と共に猫の「フィガロ」もデザインされています。

短編映画に登場する貴重なキャラクターが描かれているのもこだわりのポイントです。

Mickey接触冷感プリント敷きパッド(シングル)

価格:14,960円

汗ばむ夜にも活躍する接触冷感加工の敷きパッドも登場。

白い手袋など、「ミッキーマウス」を表すアイコンが総柄でプリントされています。

Minnie接触冷感プリント敷きパッド(シングル)

価格:14,960円

リボンなどを総柄でプリントした、「ミニーマウス」デザインの敷きパッド。

ユニークなデザインに仕上げられた、シングルタイプの寝具です。

Mickeyルームシューズ

価格:5,280円

スタイルアップが叶う厚底ソールのルームシューズ。

ふんわりと軽い肌触りのもこもこ素材を使用した、厚底タイプのディズニーグッズです。

Minnieルームシューズ

価格:5,280円

ヒールデザインで登場する、「ミニーマウス」のルームシューズ。

これからの季節に履きやすいオープントゥ仕様になっています。

Mickeyジャガードハーフケット

価格:12,980円

「ミッキーマウス」をジャガードで表現したハーフケット。

大好きな「プルートジュニア」ペットと過ごす時間を描いた、ハートフルなデザインです。

Minnieジャガードハーフケット

価格:12,980円

「ミニーマウス」に抱っこされた子猫の「フィガロ」も登場するハーフケット。

しっとり柔らかな肌触りの、毛足の短いニット素材が使用されています。

Mickey吸水キャップ

価格:3,960円

「ミッキーマウス」になりきれるキャッチーなヘアアイテム。

丸い耳とトレードマークの赤いズボンをモチーフにした吸水ヘアキャップです。

Minnieヘアゴム

価格:3,190円

ピンクの大きなリボンを再現したヘアゴム。

お風呂上がりやお部屋で過ごす時間に便利かつマインドもハッピーにしてくれるグッズです。

Minnieヘアバンド

価格:3,740円

「ミニーマウス」になりきれるキャッチーなヘアゴムもラインナップ。

大きな耳とピンクのリボンがポイントです。

Mickey着圧ソックス

価格:4,950円

「ミッキーマウス」をイメージした配色カラーリングの着圧ソックス。

なめらかな肌触りで人気の’スムーズィー’を使用しています。

サイドにあしらわれたハンドモチーフがアクセント☆

Minnie着圧ソックス

価格:4,950円

「ミニーマウス」をイメージした着圧ソックス。

リボンのモチーフが両サイドについた、キャッチーなデザインに仕上げられています。

通気性にこだわったオープントゥデザインがポイントです。

Minnieフィガロお昼寝クッション

価格:9,790円

「ミニーマウス」の愛猫「フィガロ」のお昼寝クッション。

デスクやソファでのリラックスタイムに使いやすいよう、両脇から腕を差し込んで抱っこできる仕様に仕上げられています。

もっちりとした柔らかな風合い、あたたかみと軽やかさを兼ね備えた肌触りが魅力です。

「ミニーマウス」に女の子のようなリボンをつけられて不機嫌になるシーンが再現されています。

Mickeyハンドモチーフクッション

価格:6,490円

「ミッキーマウス」のおうちに置いてあるユーモアたっぷりな本をイメージしたクッション。

本に添えられたぷっくりハンドがカートゥーンの世界から飛び出したようなユニークなデザインになっています。

ハートで囲んだ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のスペシャルな絵柄の刺繍入りです。

生地にはふんわりと軽い肌触りの’エアリーモコ’が使用されています。

※本に添えられたミッキーのハンド部分には手を入れることは出来ません

Mickey/Minnieジャガードピローケース

価格:7,260円

2つを並べるとアートがつながる仕掛けのピローケース。

お互いのことを想いあう姿やおしゃべりを楽しむ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の日常シーンが描かれています。

Mickey/Minnieジャガードクッションカバー

価格:7,480円

しっとり柔らかな肌触りのニット素材を使用したクッションカバー。

2つを並べると「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートがつながる仕掛けになっています。

Mickeyランドリーハンドバッグ

価格:7,920円

ハンドグローブが目を惹く「ミッキーマウス」モチーフのランドリーバッグ。

本体はコットン100%、裏地はコーティングによって防水性を高めており洗濯時に嬉しい仕様です。

持ち手に付けたハンドモチーフはグローブになっており、中に手を入れながら持ち運ぶことも可能。

毎日のお洗濯の時間が楽しみになりそうな、ユニークなデザインに注目です。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が、お互いを想う姿を表現したデザインや「フィガロ」や「プルートジュニア」の貴重なアートをモチーフにした寝具など全16型がラインナップ。

gelato piqueのDisney「MICKEY&MINNIE COLLECTION」は、2025年5月22日より販売開始です☆

