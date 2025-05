厳選された素材を贅沢に使用！ルノートル「ヴィエノワズリー」

ルノートルが、2025年5月14日(水)から発売する新しいカテゴリーは、厳選された素材を贅沢に使った焼きたてのクロワッサンなどのヴィエノワズリーです。

ルノートル「ヴィエノワズリー」

ルノートルが、2025年5月14日(水)から発売する新しいカテゴリーは、厳選された素材を贅沢に使った焼きたてのクロワッサンなどのヴィエノワズリー!

美しい層が幾重にも重なるクロワッサン、甘酸っぱいリンゴのコンポートを包み込んだショソン・オ・ポム、カスタードクリームとレーズンを巻き込んだパン・オ・レザンをサクサクつまめるミニサイズで用意されました。

ルノートルならではのエレガンスと、日常にそっと寄り添う親しみやすさ。

相反するようで共存する魅力を、この小さな「おやつ」に閉じ込めました。

各店舗で毎日焼きあげ、12時から販売します。

<商品ラインナップ>

■全店販売

ミニ・クロワッサン・ナチュール 292円

何層にも織り込み、さっくりと歯応えよく焼きあげたクロワッサンに、香り高いヴァニラのシロップをたっぷり振りました。

発酵バターならではの香りとヴァニラシロップの甘さが溶け合う、小さいながらも優雅な逸品です。

■全店販売

ミニ・クロワッサン・アグリューム 486円

レモンとオレンジの風味のアーモンドクリームをしぼって焼きあげ、レモンとオレンジのコンフィをひそませました。

発酵バターならでは豊かな香りに、果実の酸味とアーモンドの香ばしさが重なり合います。

■ルノートル東京限定

ミニ・クロワッサン・フロマージュ 345円

発酵バターを織り込んだ生地にモッツアレラチーズをたっぷりと重ね、表面が香ばしく焼きあがるまで焼成したクロワッサン。

かりっとした食感にバターとチーズの風味が重なり、軽食やおつまみにもぴったりです。

■麻布台ヒルズ店限定

ミニ・パン・オ・レザン 270円

なめらかなで濃厚なカスタードクリームと甘みと酸味のバランスのよいレーズンをデニッシュ生地で巻きこんで焼きあげました。

仕上げに振ったヴァニラシロップが味わいにより深みを持たせています。

ついもう一つと手が伸びてしまいます。

■銀座三越店限定

ミニ・ショソン・オ・ポム 324円

発酵バターをふんだんに織り込んだ生地で甘酸っぱいリンゴのコンポートを包み、香ばしく焼き上げたフランスの伝統的なパイ。

仕上げにヴァニラのシロップを振り、甘い香りを添えました。

さくっとした歯応えとともにヴァニラとリンゴの香り、そしてバターが豊かに広がります。

<店舗情報>

ルノートル東京

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング1階

TEL:03-6551-2850

麻布台ヒルズ店

東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA 1階

TEL:03-5544-8215

銀座三越店

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越本館地下2階

TEL:03-3562-1111 (銀座三越大代表)

