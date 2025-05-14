TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ç¼Æþ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1¤«·î¤Ö¤ê¤ËÇ¼ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤·¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬º£½µ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ¼Æþ¤òºÆ³«¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂÐÃæ´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°À½¹Ò¶õµ¡¤ÎÇ¼Æþ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1¤«·î¤Ö¤ê¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ï14Æü¡¢´ØÀÇ¤ò115%°ú¤­²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÂÐÎ©´ËÏÂ¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£