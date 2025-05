「YANUK」コラボ！NAILS INC「ポリッシュ」

「YANUK(ヤヌーク)」はNAILS INCとコラボレーションポリッシュを発売します。

NAILS INC「ポリッシュ」

発売日 :2025年6月25日(水)

発売先 :YANUK直営店/YANUK ONLINE STORE

NAILS INC直営店/NAILS INC ONLINE STORE

特集ページ公開日:2025年6月18日(水)正午頃

「YANUK(ヤヌーク)」はNAILS INCとコラボレーションポリッシュを発売。

NAILS INC Londonが日本上陸10周年を迎えるにあたりコラボレーションポリッシュが実現しました。

ファッションの一部でもあるネイル。

質感を忠実に再現したエフェクトネイルポリッシュを使用したデニムエフェクトカラーを作成しました。

色はクリーンな雰囲気を醸し出し、指先にコントラストを生み美しく見せるピュアなインディゴブルーを採用。

キャップにはYANUKのロゴが刻印された特別仕様にしています。

5分で乾く超速乾の機能性も兼ね備えたデニムエフェクトネイルポリッシュです。

【NAILSINC×YANUK ネイルポリッシュ マイ タイプ オブ デニム 14ml】

価格:3,080円(税込)

成分:フタル酸ジブチル(DBP)・トルエン・ホルムアルデヒド/樹脂フリー

デニムには欠かせない真っ白なTシャツをイメージしたピュアホワイト、デニムのステッチの糸やボタンをイメージしジュエリーのように色めくサテンゴールド、クリーンな雰囲気のピュアなインディゴブルーのデニムエフェクトカラーをセットに。

YANUKデニムの残布で作られたオリジナル巾着に入ったデニムの世界観をたっぷり楽しめるミニトリオキット。

【NAILSINC×YANUK ネイルポリッシュ ミニキット5ml×3色】

価格:4,800円(税込)

成分:フタル酸ジブチル(DBP)・トルエン・ホルムアルデヒド/樹脂フリー

◆WHITE

おろしたての真っ白なTシャツのように気持ちよく潔く色めくピュアホワイト

◆INDIGO

クリーンな雰囲気を醸し出し、コントラストを生み指先を美しく見せる深くピュアなインディゴブルー

◆GOLD

光を取り込むリュクスな輝きでジュエリーのように色めくサテンゴールド

■商品概要

【NAILSINC×YANUK ネイルポリッシュ マイ タイプ オブ デニム】

品番 :57152515

カラー名:IND

サイズ :14ml

価格 :3,080円(税込み)

【NAILSINC×YANUK ネイルポリッシュ ミニキット】

品番 :57152516

カラー名:WIG

サイズ :5ml×3色

価格 :4,800円(税込み)

■NAILS INC

■YANUK

