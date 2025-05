香取慎吾が『SONGS』3年ぶりに登場！中森明菜との収録秘話も明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■スタジオパフォーマンスは、観客300人に囲まれたスペシャルステージ!

香取慎吾が、3年ぶりにNHK『SONGS』に登場する。

ソロ活動5周年を迎え、今回ソロ活動の原点と呼べる場所“明治座”を訪れた香取。そこで明かされたのは、知られざる当時の不安と葛藤。そして、ファンに“笑顔を届けたい”という決意だった。

5月にニューアルバムを発表する香取は、ソロ活動を始めてから、およそ30組のアーティストとコラボレーションで楽曲を制作してきた。香取はどうやって“作品”を作りあげていくのか。楽曲で共演をしたバンド、ALIのボーカルLEOとの対談でひも解く。

さらにスタジオでは、今回香取が楽曲をカバーし、レコーディングも共に行った中森明菜との収録秘話も。NHKに残る貴重映像によって迫る、中森明菜の歌の世界に大泉も大興奮。

スタジオパフォーマンスは、観客300人に囲まれたスペシャルステージ。「SURVIVE(feat. LEO from ALI)」をLEO、「TATTOO(feat. 中森明菜)」を SOIL&”PIMP”SESSIONS、そして「Not Too Good Not Too Bad (feat.Yaffle)」を村田陽一率いるSNGバンドと共に届ける。

番組情報

NHK総合『SONGS 香取慎吾』

05/29(木)22:00~22:45

再放送:06/03(火)00:35~01:20

出演:香取慎吾、大泉洋、LEO from ALI、SOIL&”PIMP”SESSIONS

楽曲:「SURVIVE(feat. LEO from ALI)」「TATTOO(feat. 中森明菜)」「Not Too Good Not Too Bad (feat.Yaffle)」

『SONGS』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs