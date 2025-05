東京・田町にあるプルマン東京田町。

そのルーフトップ「PLATFORM 9」で、シャンパンと世界の味覚を楽しむ夏限定イベント『シャンパンガーデン feat. モエ・エ・シャンドン2025』が開催されます☆

プルマン東京田町『シャンパンガーデン feat. モエ・エ・シャンドン2025』

開催期間:2025年5月28日(水)〜10月31日(金)

開催場所:プルマン東京田町 ルーフトップバー「PLATFORM 9」

アクセス:JR田町駅直結(南改札より徒歩1分)、都営地下鉄三田駅徒歩3分

フランスのシャンパンメゾン「モエ・エ・シャンドン」とのコラボレーションイベントが2025年も開催されます☆

世界各国からゲストが集うプルマン東京田町のルーフトップバー「PLATFORM 9」

山手線の9番線を想起させるその名の通り、人と人、文化と文化が交差するグローバルな空間で、今夏は “五感で旅するサマーエスケープ” をテーマに、世界各地にインスピレーションを得たセイボリーとシャンパンを掛け合わせるフードペアリングが登場します。

涼やかな白のパラソルが印象的なデコレーションの中、シャンパンとワインのフリーフローを楽しめます。

「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」や「モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル」など、2種類のシャンパンと厳選された10種のワインが用意されています。

心地よい夜風とともに、シャンパンの芳醇な泡とフレッシュな味わいを五感で堪能できます☆

フリーフローで贅沢に味わうシャンパンやワインとともに、イタリアの生ハム、マスタードをピリッと効かせた国産平飼い卵のだし巻き、そしてメキシコのチキンケサディーヤなど、一口ずつ世界を旅するセイボリーを、3段のスタンドに6種類用意されています。

それぞれの料理が、モエ・エ・シャンドンの泡と出会い、旅するように鮮やかなストーリーを生み出します。

おすすめは、北海道産の瑞々しい帆立と野沢菜を合わせた一品。

甘みと塩気、そこに重なるワサビの香りが、アイス アンペリアルのフルーティな味わいと見事に調和します。

さらに、スペインの陽気を感じさせる「パンコントマテ ガーリックシュリンプ」は、大振りの海老にトマトの酸味とガーリックの香ばしさが、シャンパンの華やかな香りと共鳴し、夏らしい爽快なペアリングを生み出します。

東京にいながら、心地よい夜風とともに、味覚で巡るサマーエスケープを堪能できます☆

モエ・エ・シャンドン フリーフロー

価格:お一人様 9,000円(税込)

・モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル

・モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル

・ワイン(赤・白 計10種)、ソフトドリンク各種

シャンパン2種とワイン10種、ソフトドリンク各種が飲み放題で楽しめます。

ラストオーダーは22:30、席は120分制となっています。

モエ・エ・シャンドン フリーフロー+フードペアリングセット

価格:お一人様 12,000円(税込)

フードペアリングメニュー

・モッツアレラチーズと生ハム(イタリア)

・チキンケサディーヤ(メキシコ)

・帆立貝と野沢菜のピンチョス(日本・北海道)

・パンコントマテ ガーリックシュリンプ(スペイン)

・鴨とピスタチオのテリーヌ ブリオッシュ添え(フランス)

・平飼い卵のだし巻きサンドイッチ マスタードマヨネーズ(日本)

フリーフローに加え、世界各地の料理を取り入れた6種類のセイボリーが3段スタンドで提供されます。

北海道産の帆立と野沢菜のピンチョスや、スペイン風のパンコントマテ ガーリックシュリンプなど、シャンパンとのペアリングを楽しめます☆

フードペアリングセットのプランは前日22:00までの事前予約が必要です。

東京の夜景を眺めながら、シャンパンと世界の味覚を楽しむ特別な時間を過ごせる特別なプラン。

プルマン東京田町『シャンパンガーデン feat. モエ・エ・シャンドン2025』は2025年5月28日から開催です。

