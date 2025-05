3つの質問に答えるだけでパーソナライズコーヒーギフトが完成！ SCENE FACTORY COFFEE ROASTERS『SCENE LITE』

自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店「SCENE FACTORY COFFEE ROASTERS」は、新発想のパーソナライズギフト『SCENE LITE(シーン ライト)』を2025年5月14日より販売中です。

SCENE FACTORY COFFEE ROASTERS『SCENE LITE(シーン ライト)』

内容量 : ドリップバッグ×10個(13g×10個)

販売価格 : 3,650円(税込)

発売日 : 2025年5月14日

自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店「SCENE FACTORY COFFEE ROASTERS」は、新発想のパーソナライズギフト『SCENE LITE(シーン ライト)』を2025年5月14日より販売中。

『SCENE LITE』は、3つの質問に答えるだけで“パーソナライズコーヒーギフト”が完成する、新感覚のギフトセット。

手軽さと本格品質の両立を実現し、贈る側も、贈られる側も楽しい、新しいギフト体験を提案します。

コーヒー好きな方への贈り物はもちろん、父の日や引越し祝い、職場でのお礼にもぴったりです。

大切な人にあなたの想いをこめたカスタムギフトを贈りませんか?

■商品特長

・3つの質問に答えるだけで自分だけのブレンドを簡単につくることができます。

・6種類のスペシャルティコーヒーと、3種類のパッケージデザインを組み合わせてカスタムできます。

・ブレンド名を作成し、商品に印字することができます。

・すべて自家焙煎&高品質豆使用スペシャルティコーヒーのみを使用し、自社焙煎所から直送。

鮮度と風味にこだわった一杯をお届けします。

・器具不要のドリップバッグ式なので、どなたでも手軽に楽しめます。

