写真家マーティン・パーが撮り下ろす、サンローランの「AN ORDINARY DAY｜特別な日常」

サンローラン(Saint Laurent)は、アンソニー・ヴァカレロ(Anthony Vaccarello)のクリエイティブ・ディレクションのもと、英国を代表する写真家のマーティン・パー(Martin Parr)が撮り下ろした「AN ORDINARY DAY|特別な日常」を発表しました。サンローランとマーティン・パーとの初となるクリエイティブ・コラボレーションです。Courtesy of SAINT LAURENT本キャンペーンでは、鮮やかな色彩と鋭い社会的風刺で知られる同氏の独特な視点を通して日常を再構築。イギリスの郊外にある家で撮影され、家族のありふれた一日が意外性に満ちた瞬間の連続として展開されています。

Courtesy of SAINT LAURENT鮮やかなピンクのル・サンカセット スモール、ホワイトのジェイミーショッピング スモール、レオパードのル・サンカセット ベア、タルーラウェッジサンダル、ブレイズサングラス、そして印象的なゴールドジュエリーなど、鮮やかなアクセサリーやレザーグッズが数多く登場します。Courtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTCourtesy of SAINT LAURENTアートディレクション: アンソニー・ヴァカレロフォトグラファ: マーティン・パービデオ: アレクサンドル・バサードモデル: アポリーヌ・ロッコ・フォール、ステファノ・タルティーニ、リナ・チャン、シャンタル・マッカン、リー・チョン・ユアン