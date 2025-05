あの有名なお菓子「PEZ」の新作グッズがずらり登場！即完したチャームやトートが思わず買いたくなるかわいさ

1927年に オーストリア で誕生したキャンディ・ブランド「 PEZ(ペッツ) 」と、 ファッション 雑貨 を展開する「ear P API LLONNER(イア パピヨネ)」の人気コラボが再び登場!予約受付がスタートしました。ラインナップしているアイテムは、実存するお菓子がモチーフになっていたり、「PEZ」の愛らしい猫と犬がデザインされていたりと、とっても かわいい んです。以前、即完売した大人気の「ディスペンサー型 ぬいぐるみ チャーム」© & TM by PEZ AG, 2025

まず注目したいのが、以前販売された際に即完売した「ディスペンサー型 ぬいぐるみ チャーム」(税込4950円)。『ディスペンサー型 ぬいぐるみ チャーム』と、ロゴが大胆に刺しゅうされた『ハートチャーム』の2点がセットになっています。チャームは取り外しや追加ができるので、チャームコスメを追加してバッグに付けても 便利 見るたびきゅんとする ぬいぐるみ チャームは、指人形にもなるというのが遊び心をくすぐりますね。ブルー/ホワイトの2種、どちらも欲しくなっちゃう予感です。取っ手や立体的な刺繍がキュート!トートは推し活にも◎© & TM by PEZ AG, 2025「キャンバストートバッグ」(税込9900円)は、ディスペンサー型の立体的な刺繍がとってもチャーミング!バッグの内側には、ディスペンサーの刺繍と「PEZ」のロゴがプリントされており、ときめきが止まりません…。薄マチですっきりとしたフォルムながら、A3のクリアファイルがちょうど収まる大きめのサイズ感で、推し活やサブバッグにうってつけですよ。肩掛けできる長さの取っ手には、アイコニックな「PEZ」ロゴがあしらわれており、お菓子を彷彿とさせる愛着が湧くデザイン。内と外、それぞれポケットが複数あるので、小物の 収納 力も抜群です。必需品を「PEZ」の犬猫とスマートに持ち歩い ちゃお © & TM by PEZ AG, 20252辺にまたがるジッパー付きの「カラビナ付きパス&キーケース」(税込8800円)は、前面のポケットに交通系ICカードが入ります。内側は仕切りがあり、カードやコインをそれぞれ分けてしまえてグッド!さらにキーチェーンが付いているので、鍵・キャッシュ・交通系ICカードを1つにまとめて、コンパクトに持ち運べるという優秀グッズなんです。身軽におでかけしたいときは、カラビナでベルトホルダーに付けてもいいかも。ケースには、ネイビー/ブラック2種/グレージュ/ブルーがラインナップしていますよ。取り外し&長さ調節ができるストラップ付きポーチも 便利 そう!© & TM by PEZ AG, 2025「牛革モバイルストラップショルダー」(税込8800円)は、「カラビナ付きパス&キーケース」よりひと回り小さいケースにストラップが付いたアイテム。ストラップは簡単に取り外しや長さの調整ができるので、バッグインポーチとしたり、斜め掛けしたりとシーンに合わせて使い分けられるのがうれしいポイントです。カラーは、ブラック2種/ブルー/ネイビー/ホワイト/グレージュがそろっています。ミニマルなのに、お札を折らずに持ち運べるお財布© & TM by PEZ AG, 2025「ジャバラ二つ折り財布」(税込1万4080円)は、ミニマルながらもお札を折らずに入れることができますよ。牛革素材で丈夫な財布は、長く付き合える 相棒 になりそう。ボックス型の小銭入れに加え、カードポケットがたっぷりあるので、ついつい増えがちなカード類をコンパクトに持ち運べます。二つ折り財布には、ブラック2種/グリーン/ブルー/ ゴールド /シルバーがラインナップ。がま口財布は、まあるいバイカラーの留め具も かわいい © & TM by PEZ AG, 2025手のひらサイズの「三つ折りがま口財布」(税込1万7600円)も、とってもキュート。カード、お札、小銭をコンパクトに 収納 できます。異なるカラーが対になっており、まあるい留め具と「PEZ」の刺繍の組み合わせがポップな雰囲気ですね。小銭入れが大きく開くので、ガチャ好きさんや神社へのお参りなど、コインが必要になる場面で重宝しそう。パープル/ブラック/ ゴールド から、好きなカラーを選べますよ。かわいくて使いやすい「PEZ×ear P API LLONNER」コラボ最高!© & TM by PEZ AG, 2025PEZ×ear P API LLONNERコラボには、他にも日常使いしやすくて魅力的なアイテムがお目見えしています。目にするだけで気持ちが上がるラインナップを、ぜひ売り切れる前にチェックしてみてくださいね。「PEZ×ear P API LLONNER」特設ページhttps://www.palcloset.jp※内容は予告なく変更される場合あり© & TM by PEZ AG, 2025参照元:株式会社パルグループホールディングス プレスリリース