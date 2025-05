講談社から『Disney PRINCESS おとなの 100パズルぬりえ プリンセス ドリームコレクション』と『Disney おとなの 100パズルぬりえ ラブリーキャラクターコレクション』が、2冊同時に登場!

パズル感覚で塗り進めるとアート作品のようなぬりえが完成する、大人のためのぬりえ本です☆

講談社『Disney PRINCESS おとなの 100パズルぬりえ プリンセス ドリームコレクション/Disney おとなの 100パズルぬりえ ラブリーキャラクターコレクション』

価格:各2,970円(税込)

発売日:2025年5月14日(水)

※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ:たて300mm×よこ215mm

ページ数:128ページ(内ぬりえ100ページ)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社より、『Disney PRINCESS おとなの 100パズルぬりえ プリンセス ドリームコレクション』と『Disney おとなの 100パズルぬりえ ラブリーキャラクターコレクション』が登場!

パズルぬりえとは、細かく分けられたエリアを指定の色で彩色していくことで、パズルのピースをはめていくかのように絵が完成していく、新感覚のぬりえです。

出来上がったものはまるでアート作品のよう!

細かいぬり分けをしていくことで陰影までを見事に表現。

シンプルな作業でありながら大人がつい夢中になってしまう内容です。

徐々に絵が現れてくるところも大きな魅力。

まずは1色ずつ集中してぬる方法や、エリアごとにぬる方法など、進め方は自由です。

絵が完成するまでの過程を、じっくりと味わいながら楽しめます。

時間を忘れて没頭できる、癒やしの趣味としておすすめです☆

『Disney PRINCESS おとなの 100パズルぬりえ プリンセス ドリームコレクション』

収録内容:

・アラジン(『アラジン』より)

・アリエル(『リトル・マーメイド』より)

・オーロラ姫(『眠れる森の美女』より)

・ジャスミン(『アラジン』より)

・白雪姫(『白雪姫』より)

・シンデレラ(『シンデレラ』より)

・セバスチャン(『リトル・マーメイド』より)

・ティアナ(『プリンセスと魔法のキス』より)

・フィリップ王子(『眠れる森の美女』より)

・プリンス・チャーミング(『シンデレラ』より)

・ベル(『美女と野獣』より)

・ポカホンタス(『ポカホンタス』より)

・ムーラン(『ムーラン』より)

・メリダ(『メリダとおそろしの森』より)

・モアナ(『モアナと伝説の海』より)

・ラプンツェル(『塔の上のラプンツェル』より)

・ルミエール(『美女と野獣』より)

ほか

『Disney PRINCESS おとなの 100パズルぬりえ プリンセス ドリームコレクション』には、「アリエル」や「ラプンツェル」、「ベル」など注目のディズニープリンセスたちのぬりえを収録。

普段あまり見かけないカットも豊富で、自分だけの特別な一冊を仕上げるようにぬり進められます。

『Disney おとなの 100パズルぬりえ ラブリーキャラクターコレクション』

収録内容:

・アリス(『ふしぎの国のアリス』より)

・ヴァネロペ・フォン・シュウィーツ(『シュガー・ラッシュ』より)

・ウッディ(『トイ・ストーリー』より)

・くまのプーさん(『くまのプーさん』より)

・ココ(『リメンバー・ミー』より)

・ジュディ・ホップス(『ズートピア』より)

・シンバ(『ライオン・キング』より)

・スティッチ(『リロ&スティッチ』より)

・ダンボ(『ダンボ』より)

・ティンカー・ベル(『ピーター・パン』より)

・ドナルドダック(『ミッキーのクリスマス・キャロル』より)

・バズ・ライトイヤー(『トイ・ストーリー』より)

・ピーター・パン(『ピーター・パン』より)

・ピノキオ(『ピノキオ』より)

・マイク・ワゾウスキ(『モンスターズ・インク』より)

・マウイ(『モアナと伝説の海』より)

・マレフィセント(『眠れる森の美女』より)

・ミッキーマウス

・ムファサ(『ライオン・キング』より)

ほか

『Disney おとなの 100パズルぬりえ ラブリーキャラクターコレクション』では、「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」たちのほかに、「ピノキオ」や「ダンボ」、「アリス」などディズニー長編アニメーションに登場するキャラクターたちが登場。

オリジナリティあふれる絵がたくさん見られます。

ディズニー好きの方はもちろん、日常を離れてなにかに集中したい方や、新しい趣味を見つけたい方にもおすすめ!

ディズニーのキャラクターたちと出会えるぬりえを通して、自分の手で彩る絵画集をつくることができます。

大好きなディズニーのキャラクターのアート作品をパズルのように塗り進めて完成させるぬりえ本。

講談社『Disney PRINCESS おとなの 100パズルぬりえ プリンセス ドリームコレクション』と『Disney おとなの 100パズルぬりえ ラブリーキャラクターコレクション』は、全国の書店、Amazonなどに登場です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post まるでアートのような完成度!講談社『ディズニー 100パズルぬりえ』 appeared first on Dtimes.