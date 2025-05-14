J¥ê¡¼¥°¡¢ÅÁÀâ¤Î¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹(Áª¼ê¥«¡¼¥ÉÉÕ)¡×¤¬Éü¹ï¡ª°ìÈÌÈÎÇä¤Ê¤·¤ÇÆþ¼êÊýË¡¤Ï¡Ä¥«¥º¤â¥ÉÇÉ¼ê¤ËPR
J¥ê¡¼¥°¤Ï14Æü¡¢5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢³«ËëÅö»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤òÆÃÊÌ¤ËÉü¹ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
1993Ç¯5·î15Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¡£ºòÇ¯¤ÎÉü¹ï¤µ¤ì¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥«¥ì¡¼¡×¤ËÂ³¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÅö»þ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÊÁª¼ê¥«¡¼¥ÉÉÕ¡Ë¡×¤¬¡¢32¼þÇ¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Éü¹ïÈÇ¤Ç¤Ï¡¢J1¡¦J2¡¦J3Á´60¥¯¥é¥Ö¤«¤é³Æ¥¯¥é¥Ö3Ì¾¤º¤Ä¡¢·×180Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢1990Ç¯Âå¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê35Ì¾¡¢¤µ¤é¤ËJ¥ê¡¼¥°¸øÇ§ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌ¥«¡¼¥É¤â²Ã¤¨¤¿¡¢Á´220¼ï¤òÀ©ºî¡ª
ÂÞ¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¹âÍÈ´¶¤ä¡¢»×¤ï¤ÌÁª¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸½Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÉü¹ï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¤Ç¤¢¤ë¥«¥º¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¼õ¾Þ¥·¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢Éü¹ï¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ½¸½¡£¥«¥ºËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ï¡¢5·î15Æü¤Î¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¡×¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJ1¡¦J2¡¦J3¤Î³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
°Ê²¼¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¾ÜºÙ¡£
¢£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬Éü¹ï¡ª
1993Ç¯¤Î³«ËëÅö»þ¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ®¶¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬Éü¹ï¡ª
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ØJ¥ê¡¼¥°¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Èº£¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËµÍ¤á¹þ¤à¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢º£¤ò¶î¤±¤ëJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢J¥ê¡¼¥°óÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¥¯¥é¥Ö¤Î"¤¢¤Îº¢¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È"¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¡Öº£¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡×¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢1993Ç¯¤Î¤¢¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢¤³¤Î¤Ò¤ÈÂÞ¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¡¼¥É¤Ï¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤ÎÁ´60¥¯¥é¥Ö¤«¤é³Æ¥¯¥é¥Ö3Áª¼ê¡¢·×180Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢1990Ç¯Âå¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ óÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½ÐÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1993Ç¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ä¡¢1990Ç¯Âå¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é35Ì¾¤ò¥«¡¼¥É²½¡£¤µ¤é¤ËJ¥ê¡¼¥°¸øÇ§¤Î5¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥«¡¼¥É5¼ï¤ò²Ã¤¨¤¿Á´220¼ïÎà¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÌòÁª¼ê60Ì¾¤È¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¤Ç¤¢¤ë»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥«¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¥é¥«¡¼¥É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¡¢ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°MVP¡¦»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¼õ¾Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×Éü¹ï¤òÈ¯É½
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×Éü¹ï¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«ËëÇ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡¢»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤ÎMVP¼õ¾Þ¥·¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌÆ°²è¤òYouTube¡ÊJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬Ã´Åö¤·¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Ï½ÕÈªÆ»ºÈ¤µ¤ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖJ'S THEME¡×¤ò»ÈÍÑ¡¢Åö»þ¤Î´¶Æ°¤ÈÉü¹ï¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤ë±ÇÁü¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÉü¹ï¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤«¤é32¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖJ¥ê¡¼¥°32¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤âJ¥ê¡¼¥°¤ÏÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢J1¡¦J2¡¦J3¤¢¤ï¤»¤Æ60¥Á¡¼¥à¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤¬¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¤¬J¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬32Ç¯Á°¤ËÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¤ªÎÏÅº¤¨¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âJ¥ê¡¼¥°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤òº£¸å¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¡ª
2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÁ´30¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¹ç·×33,000ÂÞ¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¥¢¥¦¥§¥¤Â¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡Àá°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ»î¹ç¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¡§5·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡ÊJ1¡¦J2¡¦J3¡Ë¤ÎÍè¾ì¼Ô
¡¦ÇÛÉÛ¿ô¡§¹ç·×33,000ÂÞ¡ÊJ1¡§³Æ2,000ÂÞ¡¢J2¡§³Æ1,000ÂÞ¡¢J3¡§³Æ300ÂÞ¡Ë
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÇÛÉÛÊýË¡¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¸½ÌòÁª¼ê¥«¡¼¥É¤Ï³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±°ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤ß¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎã¡§J1²ñ¾ì¤Ç¤ÏJ1Áª¼ê¤Î¤ß¤¬ÉõÆþ¡Ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¥«¡¼¥É¡¢¸øÇ§ÈÖÁÈ¥«¡¼¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡ªSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÇÛÉÛ´ü´ÖÃæ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ÑÀï¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤ÊÊý¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¡×¤ò°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡ª¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»²²Ã¾ò·ï¡§J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
±þÊç´ü´Ö¡§5·î31Æü(ÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¡ÖÉü¹ïÈÇJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥É Á´220¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»²²Ã¾ò·ï¡§J¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡Ö#J¥ê¡¼¥°¤ÎÆü #°ìÀ¸°ì´î°ìÍ«¤·¤è¤¦¤¼¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð¡¦µ²±¤òÅê¹Æ
±þÊç´ü´Ö¡§5·î31Æü(ÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×Éü¹ï¤ÎÏÃÂê¤ò³¹Ãæ¤Ç¤â¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¹¹ð¤Ç¡È¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤¬Éü¹ï¡ª
»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤ÎMVP¼õ¾Þ¥·¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¹¹ðÅ¸³«¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
JR»³¼êÀþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅìÆüËÜ¤Î¼çÍ×±Ø¤Ë¤¢¤ëÆÈÎ©·¿¥Ù¥ó¥Á¹¹ð¤Ê¤É¤Ë·Ç½Ð¤·¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Á¥Ã¥×¥¹¡×Éü¹ï¤ÎÏÃÂê¤ò¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·Ç½Ð´ü´Ö ¡§ 5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦·Ç½Ð¥¨¥ê¥¢ ¡§ Åìµþ±Ø¡¦¿·½É±Ø¡¦½ÂÃ«±Ø¡¦²£ÉÍ±Ø¡¦±ºÏÂ±Ø¤Ê¤ÉJRÅìÆüËÜ¼çÍ×30±Ø¤ÎÆÈÎ©·¿¥Ù¥ó¥Á
¡¦·Ç½ÐÇÞÂÎÌ¾ ¡§ NSW
2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦¤«¤é¸«¤¿»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼êTOP10
¢¨±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£