日本最大級の音楽イベント「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」出演アーティストの第1弾発表が14日、イベント公式サイトで行われ、79組が名を連ねた。

4月に5人体制として約1年間の活動を発表したRIP SLYME、クリープハイプ、結束バンド、ポルノグラフィティ、aiko、きゃりーぱみゅぱみゅ、MAN WITH A MISSIONらが出演する。

今年は9月に移行する初年度となり、5日間、千葉市蘇我スポーツ公園で開催。主催者からは、酷暑対策などもあらためて告知された。

Xトレンドでは「ロッキン」が1位、「RIJF2025」がランクインするなどした。

▽第1弾出演アーティスト一覧(50音順)

▼9月13日(土)

阿部真央

UVERworld

クリープハイプ

結束バンド

SAKANAMON

−真天地開闢集団−ジグザグ

SEKAI NO OWARI

ちゃんみな

HANA

Hump Back

BE:FIRST

BLUE ENCOUNT

HEY−SMITH

ポルカドットスティングレイ

ME:I

▼9月14日(日)

ILLIT

Aooo

Aqua Timez

IS:SUE

HY

Omoinotake

go!go!vanillas

こっちのけんと

Saucy Dog

なとり

Vaundy

ファントムシータ

ポルノグラフィティ

マルシィ

宮本浩次

ヤングスキニー

▼9月15日(月・祝)

aiko

imase

&TEAM

THE ORAL CIGARETTES

CLAN QUEEN

Survive Said The Prophet

jo0ji

SKY−HI

Da−iCE

TWS

NiziU

Novelbright

ブランデー戦記

MAZZEL

モーニング娘。'25

UNISON SQUARE GARDEN

▼9月20日(土)

Ave Mujica

indigo la End

川崎鷹也

きゃりーぱみゅぱみゅ

Kroi

サンボマスター

Juice=Juice

SUPER BEAVER

sumika

Czecho No Republic

DISH//

FRUITS ZIPPER

My Hair is Bad

め組

ヤバイTシャツ屋さん

WANIMA

▼9月21日(日)

INI

おいしくるメロンパン

神はサイコロを振らない

コレサワ

Chevon

SHISHAMO

シャイトープ

This is LAST

NEE

ねぐせ。

ハンブレッダーズ

マキシマム ザ ホルモン

MAN WITH A MISSION

礼賛

RADWIMPS

RIP SLYME

▽発表全文

お待たせしました!第1弾出演アーティストを発表します。79組のアーティストがこの段階で出演を決めてくれました。

あらためてですがロック・イン・ジャパンは今年から日程を9月のシルバーウィークに移して開催いたします。

近年の気候変動の中、我々Jフェスは毎回救護体制を最大限強化して熱中症対策にあたっています。しかし蘇我スポーツ公園で行われるこのロック・イン・ジャパンは動員が一日6万人の大規模なフェスで、且つ今回発表した様に出演アーティスト構成が多様なため毎回フェスに慣れていない初参加者も多数いらっしゃいます。そうした特性を考えた結果、日程を9月に移動させて開催する、という判断に至りました。この方針をご理解いただき、調整にご協力いただいた千葉市、千葉県、会場である千葉市蘇我スポーツ公園、ジェフユナイテッド千葉の皆様、本当にありがとうございます。

もちろん9月であっても引き続き残暑は厳しいため我々は万全の対策を取り続けます。また野外イベントは酷暑以外にも台風や落雷などシリアスな課題として向き合わなければいけないものがあります。開催時期を変えてもこれらの気候や天災への対策は今まで以上に最大限強化して向き合っていきます。

第1弾出演アーティストの発表に伴ってチケットの第1次抽選先行受付を開始いたします。今年もロック・イン・ジャパンは4ステージに一日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演します。今回はそのうち79組を発表しましたので残りは36組です。昨年も一昨年も次の第2次抽選先行で全日程ソールドアウトになりました。今回もお早めのお申し込みをお勧めします。

9月でも本番日はあっという間にやってきます。

シルバーウィークの千葉市蘇我スポーツ公園でお待ちしております。

2025年5月14日

Jフェス総合プロデューサー

海津亮