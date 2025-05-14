世界各国の強豪大学が代々木に集結…「WUBS」の組み合わせが発表、割引チケットも販売開始

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　楽天グループ株式会社（以下、楽天）と一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟（以下、JUBF）は5月12日、世界各国からトップレベルの大学男子バスケットボールチームが参戦する「World University Basketball Series 2025」（以下、WUBS 2025）の組み合わせを発表した。


　今回で4回目を数える本イベントは、2025年8月9日（土）から11日（月）の3日間にかけて、国立代々木競技場 第二体育館で開催される。出場チームはオーストラリア（シドニー大学）、韓国（高麗大学）、チャイニーズ・タイペイ（国際政治大学）、日本（日本体育大学、日本学生選抜）、フィリピン（デ・ラサール大学、フィリピン大学）、香港（香港大学）。これら全8チームがトーナメント方式で優勝を争う。


　チケットは7月10日からの一般販売に先立ち、「超早割」観戦チケットが「楽天チケット」にて、5月12日から購入可能に。「超早割」の販売期間中は30パーセント割引の特別価格でチケットを購入でき、15パーセント割引となる「早割」は6月10日から販売される予定だ。


　今大会はスペシャル・サポーターとして、韓国の人気ボーイズグループ「n.SSign」（エンサイン）が就任。大会最終日の8月11日に来場し、ハーフタイムのパフォーマンスだけでなく、大会を盛り上げる様々な企画に取り組む。詳細は決まり次第、大会公式サイトとSNSで告知される。


人気グループの「n.SSign」が大会を盛り上げる！


■「World University Basketball Series 2025」大会概要

【主催】

一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟（JUBF）

【主管】

World University Basketball Series組織委員会

【運営協力】

「Rakuten Sports」

【後援】

渋谷区、台北駐日経済文化代表処、駐日韓国大使館 韓国文化院、一般社団法人 渋谷未来デザイン、一般財団法人 渋谷区観光協会

【日程】

2025年8月9日（土）～8月11日（月）

【会場】

国立代々木競技場 第二体育館（東京都渋谷区神南2－1－1）

【大会形式】

トーナメント方式

【競技規則】

FIBA競技規則に則る（一部ローカルルールを適用）


■大会スケジュール

【一回戦】

2025年8月9日（土）　開場予定 10：15～

【Game 1】11：10～

国立政治大学（チャイニーズ・タイペイ） vs デ・ラサール大学（フィリピン）

【Game 2】13：10～

香港大学（香港） vs 日本学生選抜（日本）

【Game 3】15：10～

シドニー大学（オーストラリア） vs 日本体育大学（日本）

【Game 4】17：10～

フィリピン大学（フィリピン） vs 高麗大学（韓国）



【動画】昨年は5位決定戦で日本チーム同士が激突！