世界各国の強豪大学が代々木に集結…「WUBS」の組み合わせが発表、割引チケットも販売開始

楽天グループ株式会社(以下、楽天)と一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟(以下、JUBF)は5月12日、世界各国からトップレベルの大学男子バスケットボールチームが参戦する「World University Basketball Series 2025」(以下、WUBS 2025)の組み合わせを発表した。

今回で4回目を数える本イベントは、2025年8月9日(土)から11日(月)の3日間にかけて、国立代々木競技場 第二体育館で開催される。出場チームはオーストラリア(シドニー大学)、韓国(高麗大学)、チャイニーズ・タイペイ(国際政治大学)、日本(日本体育大学、日本学生選抜)、フィリピン(デ・ラサール大学、フィリピン大学)、香港(香港大学)。これら全8チームがトーナメント方式で優勝を争う。

チケットは7月10日からの一般販売に先立ち、「超早割」観戦チケットが「楽天チケット」にて、5月12日から購入可能に。「超早割」の販売期間中は30パーセント割引の特別価格でチケットを購入でき、15パーセント割引となる「早割」は6月10日から販売される予定だ。

今大会はスペシャル・サポーターとして、韓国の人気ボーイズグループ「n.SSign」(エンサイン)が就任。大会最終日の8月11日に来場し、ハーフタイムのパフォーマンスだけでなく、大会を盛り上げる様々な企画に取り組む。詳細は決まり次第、大会公式サイトとSNSで告知される。

人気グループの「n.SSign」が大会を盛り上げる!

■「World University Basketball Series 2025」大会概要



【主催】



一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟(JUBF)



【主管】



World University Basketball Series組織委員会



【運営協力】



「Rakuten Sports」



【後援】



渋谷区、台北駐日経済文化代表処、駐日韓国大使館 韓国文化院、一般社団法人 渋谷未来デザイン、一般財団法人 渋谷区観光協会



【日程】



2025年8月9日(土)~8月11日(月)



【会場】



国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)



【大会形式】



トーナメント方式



【競技規則】



FIBA競技規則に則る(一部ローカルルールを適用)

■大会スケジュール



【一回戦】



2025年8月9日(土) 開場予定 10:15~



【Game 1】11:10~



国立政治大学(チャイニーズ・タイペイ) vs デ・ラサール大学(フィリピン)



【Game 2】13:10~



香港大学(香港) vs 日本学生選抜(日本)



【Game 3】15:10~



シドニー大学(オーストラリア) vs 日本体育大学(日本)



【Game 4】17:10~



フィリピン大学(フィリピン) vs 高麗大学(韓国)

【動画】昨年は5位決定戦で日本チーム同士が激突!