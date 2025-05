タコスサンド『メキシカンミートタコス』『濃厚チーズタコス』『ざく切りサルサタコス~爽やかライム~』が、期間限定で全国のサブウェイに登場!

サブウェイ初の期間限定フレーバー “チリライム”が楽しめる「コロコロポテト チリライム」も同時発売されます☆

サブウェイ「タコスサンド」シリーズ2025

販売期間:2025年5月21日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売店舗:サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

サンドイッチチェーン「サブウェイ」から、『メキシカンミートタコス』『濃厚チーズタコス』『ざく切りサルサタコス〜爽やかライム〜』の3種のサンドと、初登場となるライムフレーバーのポテト『コロコロポテト チリライム』が期間限定で登場。

タコスサンドは、その年の期間限定メニューで4年連続売上No.1の人気シリーズで、2025年夏さらにパワーアップして登場します。

2025年の『メキシカンミートタコス』は、今までよりも粗く挽いた新タコスミートを使用することで、より肉らしい食感と噛むたびにジューシーな旨みを感じられるのが特徴。

また、『濃厚チーズタコス』は、従来よりチェダーチーズの配合量を増やし、より濃厚でまろやかな味わいを実現しました。

『ざく切りサルサタコス〜爽やかライム〜』では、2024年大人気だったメキシカンソースに爽やかなライムの香りをプラスし、ピリッと辛みのあるタコスミートを合わせることで本格的なサルサタコスを味わうことができます。

さらに、サブウェイ初の期間限定ポテトフレーバーで、タコスサンドと相性抜群のチリライム味のポテトも新登場。

爽やかなライムの香りとチリのピリッとした辛味がクセになる、暑い時季に食べたくなる味わいです。

メキシカンミートタコス

価格:570円(税込)

カロリー:358kcal

糖質:41.5g

より肉らしさを感じるよう、粗挽きミートを7種のスパイスで香ばしく仕上げた「メキシカンミートタコス」

肉の旨みを存分に味わえる逸品です☆

濃厚チーズタコス

価格:590円(税込)

カロリー:392kcal

糖質:42.4g

たっぷりのチェダーチーズとジューシーなタコスミートが絡む!

チーズ好きにはたまらない濃厚でまろやかな味わいです。

ざく切りサルサタコス~爽やかライム~

価格:590円 (税込)

カロリー:327kcal

糖質:43.2g

本格的なサルサタコスを楽しめる「ざく切りサルサタコス~爽やかライム~」

ピリッとした辛味のハラペーニョと酸味のあるトマトを合わせたソースに、爽やかなライムが香るメニューです。

コロコロポテト チリライム

価格:Sサイズ270円(税込)、Mサイズ360円(税込)

カロリー:Sサイズ162kcal、Mサイズ289Kcal

糖質:Sサイズ23.1g、Mサイズ41.2g

暑い時期に食べたくなる味わいの「コロコロポテト チリライム」が新登場。

爽やかなライムの香りとチリのピリッとした辛味がクセになるサイドメニューです。

タコス3種が超おトクになる『タコス祭』

販売期間:2025年5月21日(水)〜6月3日(火)

販売店舗:サブウェイ全店

(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

期間限定で、3種のタコスサンドのポテトドリンクセットをお得に楽しめる『タコス祭』を開催!

『メキシカンミートタコス』のセットが160円引き、『濃厚チーズタコス』『ざく切りサルサタコス~爽やかライム~』のセットがそれぞれ130円引きで販売されます。

4年連続売り上げナンバー1の人気サンドが、パワーアップして2025年夏に登場!

『メキシカンミートタコス』『濃厚チーズタコス』『ざく切りサルサタコス〜爽やかライム〜』の3種のサンドと『コロコロポテト チリライム』は、全国のサブウェイにて、2025年5月21日(水)より期間限定で販売開始です。

