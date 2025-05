ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作のフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の第1弾出演アーティスト79組が発表。チケット第1次抽選先行もスタートした。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年は25周年を記念して、8月に千葉県の蘇我で5日間、9月に茨城県のひたちなかで5日間の計10日間開催し、合計約48万人を動員した。

今年から日程を9月のシルバーウィークに移して開催する。場所は5日間とも千葉県の蘇我スポーツ公園。チケット第1次抽選先行受付期間は、5月14日昼12時15分から、5月20日16時まで。■9月13日(土)阿部真央/UVERworld/クリーブハイブ/結束バンド/SAKANAMON/-真天地開闢集団-ジグザグ/SEKAI NO OWARI/ちゃんみな/HANA/Hump Back/BE:FIRST/BLUE ENCOUNT/HEY-SMITH/ボルカドットスティングレイ/ME:I■9月14日(日)ILLIT/Aooo/Aqua Timez/IS:SUE/HY/Omoinoinotake/go!go!vanillas/こっちのけんと/Saucy Dog/なとり/Vaundy/ファントムシータ/ボルノグラフィティ/マルシィ/宮本浩次/ヤングスキニー■9月15日(月・祝)aiko/imase/&TEAM/THE ORAL CIGARETTES/CLAN QUEEN/Survive Said The Prophet/jo0ji/SKY-HI/Da-iCE/TWS/NiziU/Novelbright/ブランデー戦記/MAZZEL/モーニング娘。'25/UNISON SQUARE GARDEN■9月20日(土)Ave Mujica/indigo la End/川崎鷹也/きゃりーぱみゅぱみゅ/Kroi/サンボマスター/Juice=Juice/SUPER BEAVER/sumika/Czecho No Republic/DISH///FRUITS ZIPPER/My Hair is Bad/め組/ヤバイTシャツ屋さん/WANIMA■9月21日(日)INI/おいしくるメロンパン/神はサイコロを振らない/コレサワ/Chevon/SHISHAMO/シャイトープ/This is LAST/NEE/ねぐせ。/ハンブレッダーズ/マキシマムザホルモン/MAN WITH A MISSION/礼賛/RADWIMPS/RIP SLYME