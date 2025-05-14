「ロッキン」第1弾アーティスト RADWIMPS、Vaundy、BE:FIRST、&TEAM、ME:I、HANAら発表【一覧】
ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作のフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の第1弾出演アーティスト79組が発表。チケット第1次抽選先行もスタートした。
【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』第1弾出演アーティスト
「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年は25周年を記念して、8月に千葉県の蘇我で5日間、9月に茨城県のひたちなかで5日間の計10日間開催し、合計約48万人を動員した。
今年から日程を9月のシルバーウィークに移して開催する。場所は5日間とも千葉県の蘇我スポーツ公園。チケット第1次抽選先行受付期間は、5月14日昼12時15分から、5月20日16時まで。
■9月13日（土）
阿部真央／UVERworld／クリーブハイブ／結束バンド／SAKANAMON／-真天地開闢集団-ジグザグ／SEKAI NO OWARI／ちゃんみな／HANA／Hump Back／BE:FIRST／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／ボルカドットスティングレイ／ME:I
■9月14日（日）
ILLIT／Aooo／Aqua Timez／IS:SUE／HY／Omoinoinotake／go!go!vanillas／こっちのけんと／Saucy Dog／なとり／Vaundy／ファントムシータ／ボルノグラフィティ／マルシィ／宮本浩次／ヤングスキニー
■9月15日（月・祝）
aiko／imase／&TEAM／THE ORAL CIGARETTES／CLAN QUEEN／Survive Said The Prophet／jo0ji／SKY-HI／Da-iCE／TWS／NiziU／Novelbright／ブランデー戦記／MAZZEL／モーニング娘。'25／UNISON SQUARE GARDEN
■9月20日（土）
Ave Mujica／indigo la End／川崎鷹也／きゃりーぱみゅぱみゅ／Kroi／サンボマスター／Juice=Juice／SUPER BEAVER／sumika／Czecho No Republic／DISH//／FRUITS ZIPPER／My Hair is Bad／め組／ヤバイTシャツ屋さん／WANIMA
■9月21日（日）
INI／おいしくるメロンパン／神はサイコロを振らない／コレサワ／Chevon／SHISHAMO／シャイトープ／This is LAST／NEE／ねぐせ。／ハンブレッダーズ／マキシマムザホルモン／MAN WITH A MISSION／礼賛／RADWIMPS／RIP SLYME
【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』第1弾出演アーティスト
「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年は25周年を記念して、8月に千葉県の蘇我で5日間、9月に茨城県のひたちなかで5日間の計10日間開催し、合計約48万人を動員した。
■9月13日（土）
阿部真央／UVERworld／クリーブハイブ／結束バンド／SAKANAMON／-真天地開闢集団-ジグザグ／SEKAI NO OWARI／ちゃんみな／HANA／Hump Back／BE:FIRST／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／ボルカドットスティングレイ／ME:I
■9月14日（日）
ILLIT／Aooo／Aqua Timez／IS:SUE／HY／Omoinoinotake／go!go!vanillas／こっちのけんと／Saucy Dog／なとり／Vaundy／ファントムシータ／ボルノグラフィティ／マルシィ／宮本浩次／ヤングスキニー
■9月15日（月・祝）
aiko／imase／&TEAM／THE ORAL CIGARETTES／CLAN QUEEN／Survive Said The Prophet／jo0ji／SKY-HI／Da-iCE／TWS／NiziU／Novelbright／ブランデー戦記／MAZZEL／モーニング娘。'25／UNISON SQUARE GARDEN
■9月20日（土）
Ave Mujica／indigo la End／川崎鷹也／きゃりーぱみゅぱみゅ／Kroi／サンボマスター／Juice=Juice／SUPER BEAVER／sumika／Czecho No Republic／DISH//／FRUITS ZIPPER／My Hair is Bad／め組／ヤバイTシャツ屋さん／WANIMA
■9月21日（日）
INI／おいしくるメロンパン／神はサイコロを振らない／コレサワ／Chevon／SHISHAMO／シャイトープ／This is LAST／NEE／ねぐせ。／ハンブレッダーズ／マキシマムザホルモン／MAN WITH A MISSION／礼賛／RADWIMPS／RIP SLYME