BTS JIN「Don′t Say You Love Me」MVティーザーを公開

■かつての恋人役に、俳優シン・セギョンが出演

BTSのJINの2nd Solo Album『Echo』のタイトル曲「Don’t Say You Love Me」のMVティーザーが、14日0時にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて公開された。

JINが大勢の人々の中をひとりで歩いている。足取りは次第に遅くなり、立ち止まる。視線の先には、かつての恋人役を演じる俳優シン・セギョンが現れる。言葉を交わさず向かい合う二人の視線が交わり、せつなさが胸を打つ。約37秒の映像の中で、JINは愛に対する複雑で微妙な感情を抑制のきいた演技で表現し深い余韻を残した。

ティーザーに流れる叙情的なメロディーも印象的だ。穏やかに流れるピアノ伴奏に続き、映像のラストで聴こえる「You just gotta let me go」という歌詞と、JINの張りのある高音の歌声が聴く人の心を揺さぶる。

「Don’t Say You Love Me」は、洗練されたサウンドとシンプルな曲の構成で寂しい雰囲気が漂うポップジャンルの曲だ。恋人との関係が崩れていきながら苦しむ一方で、お互いを簡単に手放せない感情を描いた曲であると所属事務所のBIGHIT MUSICは説明した。

16日13時にリリースされるJINの2nd Solo Album『Echo』は、人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる形の「こだま」(echo)のように広がっていく様子を描いたアルバムだ。タイトル曲の「Don’t Say You Love Me」を含め、「Nothing Without Your Love」「Loser (feat. YENA)」「Rope It」「With the Clouds」「Background」「To Me, Today」の7曲が収録される。

(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2025.05.20 ON SALE

ALBUM『Echo』

※韓国発売日:5月16日

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/