ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」が、7月18日から7月20日にかけて京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「BitSummit the 13th Summer of Yokai」とのコラボレーションイベント『日本最大級インディーゲームの祭典! BitSummit×17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by スーバー野田ゲーMAKER』を、5月17日から5月31日まで開催する。

『日本最大級インディーゲームの祭典! BitSummit×17LIVE PRアンバサダーになろうsupported by スーバー野田ゲーMAKER』○『野田ゲー』シリーズとの初の取り組み「BitSummit」は、“国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく”というスローガンの下、2013年にスタートした国内最大級のインディーゲームの祭典。13回目を迎える今回は、「妖怪たちの夏祭り」がテーマとなる。2024年に実施した「BitSummit Drift」の来場者数は、過去最大となる3万8千人を超える人気を博しており、今年もさらなる盛り上がりが期待される。また、「17LIVE」では、昨年5月にも「BitSummit」における17LIVEブースへの出演をかけたアプリ内イベントを実施しており、参加したライバーから好評を博したことから、このたび2年連続となるイベント実施が決定。さらに今回は、近年ゲームクリエイターとしても注目を集める野田クリスタルが総監督を務める『野田ゲー』シリーズとの初の取り組みとして、イチナナVライバーが「スーパー野田ゲーMAKER」のゲームキャラクターとして出演できるプライズも用意される。○17LIVE公式特別企画への出演権も今回のコラボレーションイベントは、「17LIVE」で活動中のVライバーで、イベント終了までに認証Vライバー登録済みであれば誰でも参加が可能。上位に入賞した15名のライバーは、『BitSummit×17LIVE PRアンバサダー』として、「BitSummit the 13th Summer of Yokai」会場でのコラボブースならびに、「BitSummit公式配信」への出演権や17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』に出演する権利を獲得する。また、上位5名のライバーには自身の姿で「スーパー野田ゲーMAKER」のゲームキャラクターとして出演できる権利や、「BitSummit」オリジナルステッカーへの掲載権なども贈呈される。