¡ÚÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¡ÛÅìµþ25¡î Âçºå¡¢Ê¡²¬27¡î¡¡Ê¡Åç30¡îÍ½ÁÛ¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¿¿²ÆÆü¤«¡¡¤¢¤¹¤Þ¤ÇÀ²¤ì¡¢½µËö¤ÏÇß±«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤
¤¤ç¤¦¤â¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ÆÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°Ãæ¡¢±À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿½ê¤Ç¤â¡¢¸á¸å¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤â»³¤Ë¶á¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢Í¼Î©¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏÊý¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤¬Ê¡Åç¤Ç¤¹¡£Ê¡Åç¤Ï30¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ï23¡î¤Ç¡¢6·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï25¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºå¡¢Ê¡²¬¤Ï27¡î¤Ç¡¢²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤â¹âµ¤°µ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¹¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢¶å½£¤Ç±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÚÍËÆü¤«¤éÆüÍËÆü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ç¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Ç¡¢Çß±«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ê¿Ç¯¤Ç¤¹¤ÈÇß±«Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î²Æì¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¡¢Çß±«Æþ¤ê¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²Æì¤è¤ê¶å½£ÆîÉô¤ÎÊý¤¬Àè¤ËÇß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë2²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£