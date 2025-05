韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERのSOOBINが13日、グループ公式YouTubeチャンネルで「The Reason for My Spring」のカバー映像を公開した。「The Reason for My Spring」はシンガー・ソングライターのPaul Kimが2020年にリリースし、叙情的なメロディーが美しい曲となっている。SOOBINはピアノとアコースティックギターをベースに編曲し、曲が持つ感性を一層引き上げた。穏やかだが力のあるSOOBINの歌声は、愛する人を長い間そばで見ていたい気持ちを表現した歌詞と調和して深い響きを届けている。

カバー映像にはSOOBINの自然体な普段の姿が盛り込まれた。1日の終わりに本を読んで日記を書くSOOBINの日常にはMOA(ファンネーム)がいる。SOOBINはワールドツアーとデジタルシングル「Love Language」の活動と並行し、MOAのために自身の日常を記録した映像を制作した。SOOBINは所属事務所「BIGHIT MUSIC」を通じて「ずっと前から、春になったらこの曲を僕の声で届けたかった」とし、「歌詞に込められたメッセージが僕の心だと思って聞いてほしい」とコメント。さらに「MOAさえ一緒にいてくれれば、僕の中の花はずっと咲いているだろう。いつもありがとう。少し遅くなったが、MOAにとって良いプレゼントになることを願う」と添えた。