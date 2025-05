20th Centuryが、自身17年ぶりとなるシングルパッケージ「ネバギバ ~Never Give Up!~」のMVを公開した。「ネバギバ ~Never Give Up!~」は、井ノ原快彦主演のテレビ朝日系ドラマ『特捜9 final season』の主題歌として書き下ろされた楽曲だ。楽曲制作は、90年代から名曲を生み出してきた林田健司 × CHOKKAKUの黄金タッグが担当している。昭和ポップスのエッセンスを感じさせつつも、洗練された現代的サウンドに仕上がった、まさに「進化するトニセン」を体現する一曲になっているという。

本作のミュージックビデオでは、スーツ姿での本格的なダンスパフォーマンスに久々に挑戦したとのこと。振付はTRFのSAMが担当し、20th Centuryの“大人の色気と遊び心”が融合したステージングを是非チェックしていただきたい。ダンスシーンはもちろん、MV内に散りばめられた3人の巧みな演技が光るシュールな演出も見どころのひとつで、随所に「らしさ」が詰まった映像に仕上がっているという。

リリース情報



シングル「ネバギバ ~Never Give Up!~」2025年6月25日(水)発売予約:20TH.lnk.to/SG_NeverGiveUp○ネ盤Disc-1[CD]M1. ネバギバ ~Never Give Up!~M2. 夏のきっかけDisc2[DVD]収録内容未定A○ギ盤Disc-1[CD]M1. ネバギバ ~Never Give Up!~M2. 俺たちの長野博Disc2[DVD]収録内容未定B○ネバギ盤Disc-1[CD]M1. ネバギバ ~Never Give Up!~M2. 夏のきっかけM3. 俺たちの長野博M4. タイトル未定