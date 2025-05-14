＜LuckyFes′25＞出演アーティスト最終発表、NEWS、＝LOVE、オーイシマサヨシ、湘南乃風、KREVA、宮野真守ら10組を追加し、全84組出演決定
8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes'25＞の出演アーティストが新たに10組発表された。
最終出演アーティストとして発表されたのは、＝LOVE／オーイシマサヨシ／KREVA／Survive Said The Prophet／湘南乃風／TOOBOE／NEWS／BUDDiiS／宮野真守／RAISE A SUILENというラインアップだ。これにより第1〜3弾発表と合わせて、出演アーティストは計84組となり、あわせて5月14日より最終先行チケット発売もスタートとなった。
【最終出演アーティスト】
DAY1：2025年8月9日（土）
・相川七瀬
・AMEFURASSHI
・アンジュルム
・＝LOVE【★】
・IS:SUE
・m-flo
・氣志團
・CANDY TUNE
・CUTIE STREET
・s**t kingz
・しなこ
・湘南乃風【★】
・私立恵比寿中学
・SWEET STEADY
・スキマスイッチ
・高嶺のなでしこ
・つばきファクトリー
・DXTEEN
・Def Tech
・NIKO NIKO TAN TAN
・Novel Core
・ハラミちゃん
・日向坂46
・Billyrrom
・FRUITS ZIPPER
・MYERA
・MAZZEL
・muque 等
DAY2：2025年8月10日（日）
・ACIDMAN
・Ashley
・新しい学校のリーダーズ
・ALI
・石崎ひゅーい
・打首獄門同好会
・きゃりーぱみゅぱみゅ
・Crossfaith
・米米CLUB
・コレサワ
・Survive Said The Prophet【★】
・THE BACK HORN
・The BONEZ
・Chevon
・Chilli Beans.
・T.M.Revolution
・TETORA
・TOOBOE【★】
・冨岡 愛
・Dragon Ash
・西川貴教
・Novelbright
・宮野真守【★】
・Mega Shinnosuke
・『ユイカ』
・礼賛
・ROTTENGRAFFTY
・Laura day romance 等
DAY3：2025年8月11日（月・祝）
・Aile The Shota
・AKASAKI
・ASH DA HERO
・詩羽
・edhiii boi
・オーイシマサヨシ【★】
・ORANGE RANGE
・岸谷香
・CLAN QUEEN
・KREVA【★】
・郷ひろみ
・KOMOREBI
・JAEJOONG
・-真天地開闢集団-ジグザグ
・水曜日のカンパネラ
・須田景凪
・超学生
・t-Ace
・東京スカパラダイスオーケストラ
・なとり
・NEWS【★】
・HYDE
・BUDDiiS【★】
・ポルカドットスティングレイ
・MUCC
・yama
・RAISE A SUILEN【★】
・レトロリロン 等
最終先行チケットの発売期間は5月14日（水）12：00から6月5日（木）23：59まで、LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」と「ローソンチケット」他にて抽選販売となる。また海外在住者向けの販売もあわせてスタートとなった。チケット料金は大人は1日券13,500円（税込）、2日通し券24,000円（税込）、3日通し券35,000円（税込）となっているが、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額、小学生以下は無料で入場が可能だ。
なお、RAINBOW STAGEとWING STAGEでは「前方エリア優先入場券」が今年も販売され、前方エリアは毎回入れ替え制となる。6月以降に予定している「前方エリア優先入場券」の抽選にエントリーできるのは、第4次先行販売期間【2025年6月5日（水）】までにチケットを申し込み期限内に購入された方のみとなる。海外チケット／ふるさと納税／紙チケットの方も、6月5日までに購入・申し込まれた方のみが対象となるのでご注意を。なお、コンビニ決済の方は2025年6月15日（日）23:00までに入金する必要がある。
「前方エリア」を希望する場合は、6月5日（水）までの申し込みをお忘れなく。詳細は6月以降に発表される見込みだ。
＜LuckyFes'25＞チケット【1日券】大人 13,500円、中高生 6,750円
【2日通し券】大人 24,000円、中高生 12,000円
【3日通し券】大人 35,000円、中高生 17,500円
※すべて税込価格
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
第三次先行（抽選）
受付期間： 4月23日（水）12：00〜5月13日（火）23：59
当落発表日：5月17日（土）15：00
・LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://r.funity.jp/ibatick
・ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/
・チケットぴあ※検索窓から「LuckyFes」と検索
・イープラス
・楽天チケット
・Favpark
■海外在住者向け（先着販売）※国際クレジットカード対応
・イープラス
・KKday
・Trip.com
ふるさと納税茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、3月12日（水）正午からLuckyFes'25のチケットの提供がスタート。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。
【8/9 1日券】LuckyFes'25 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671
【8/10 1日券】LuckyFes'25 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690
【8/11 1日券】LuckyFes'25 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695
【個人協賛（8/9入場分）】LuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700
【個人協賛（8/10入場分）】LuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701
【個人協賛（8/11入場分）】LuckyFes'25
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702
※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。
※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。
LuckyFes公式アプリ以下URLをスマートフォンからクリックするとアプリストアに飛びます。飛ばない場合はアプリストアで「LuckyFes」と検索してください。
https://luckyfes.page.link/install
＜LuckyFes'25＞駐車券およびテント券＜LuckyFes'25＞【駐車券】
販売期間：販売中（売り切れ次第終了）
・西駐車場／3,000円
・第1駐車場／ 2,500円
・第2駐車場／ 2,500円
・「障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用」西駐車場／3,000円
・「オートバイ（二輪車）専用」西駐車場／1,500円
※今年は「南駐車場」の販売はありません
＜LuckyFes'25＞【テント券】
販売期間：販売中（売り切れ次第終了）
・ファミリーイーストテントエリア ※ファミリー専用（小学生以下のお子様連れのみ購入可）／2,000円
・ファミリーウエストテントエリア ※ファミリー専用（高校生以下のお子様連れのみ購入可）／1,000円
・フォレストテントエリア（イースト）／2,000円
・グリーンテントエリア（ウエスト）／1,000円
＜LuckyFes'25＞【駐車券＋テント券】
販売期間：販売中（売り切れ次第終了）
・ファミリーイーストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用（小学生以下のお子様連れのみ購入可）／5,000円
・ファミリーウエストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用（高校生以下のお子様連れのみ）／4,000円
・フォレストテント（イースト）付駐車券「西駐車場」／5,000円
・グリーンテント（ウエスト）付駐車券「西駐車場」／4,000円
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
アクセスバスツアー
お申込み期限：7/25（金）まで
https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?TourNo=fe71e4e1798f494096b7d81f
【「TXつくば駅」発着会場直行バス】
お申込み期限：8/8（金）まで
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2190/
【「茨城空港」発会場直行バス】
お申込み期限：8/8（金）まで※往路片道のみ販売
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2189/
＜LuckyFes'25＞2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）
会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
◆＜LuckyFes'25＞オフィシャルサイト