羊文学が、7月放送のTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のED主題歌「mild days」を配信リリースした。TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」のOP・ED主題歌を異例のダブル担当することが発表された羊文学。ED主題歌である本楽曲は、友人たちと過ごす何気ない日々を歌っており、アートワークはアーティストpikamが手掛けている。SpotifyやAmazon Musicでは、プレイリストのカバー展開も本日からスタートしている。

<羊文学「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”」 >

2025年

9月15日(月・祝)大阪・大阪城ホール

9月18日(木)ソウル

9月20日(土)上海

9月21日(日)北京

9月23日(火)広州

9月26日(金)台北

9月28日(日)バンコク

10月9日(木)東京・日本武道館

10月10日(金)東京・日本武道館



■チケット情報

オフィシャル3次先行受付(大阪城ホール公演・日本武道館公演)

期間:5月14日(水)12:00〜6月8日(日)23:59

▽チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/

アニメ情報

『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』

◆概要

2020年より『小説家になろう』で連載され、シリーズ累計1.3億PVを誇る人気ハイファンタジー『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』。KADOKAWAより刊行の書籍もシリーズ累計75万部を超える本作は、2024年8月に待望のアニメ化が発表。2025年7月の放送が決定。



◆放送情報

TOKYO MX 7月4日(金)より 毎週金曜24:00〜

とちぎテレビ 7月4日(金)より 毎週金曜24:00〜

群馬テレビ 7月4日(金)より 毎週金曜24:00〜

BS11 7月4日(金)より 毎週金曜24:00〜

読売テレビ 7月7日(月)より 毎週月曜25:59〜

テレビ愛知 7月7日(月)より 毎週月曜26:05〜

※放送日時は変更となる場合もございます。

◆羊文学 オフィシャルサイト

◆羊文学 オフィシャルX

◆羊文学 オフィシャルInstagram

◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<HYPER JAPAN Festival 2025>オフィシャルサイト

さらに、5月16日に開催される<YouTube Music Weekend celebrating the MUSIC AWARDS JAPAN>にて、「mild days」のミュージックビデオを公開することが決定した。ミュージックビデオはUSツアー中に撮影された、メンバーの日常が垣間見えるロードムービー風の作品となっているという。MVと合わせて、先日出演したばかりの<VIVA LA ROCK 2025>の最新ライブパフォーマンス映像も連続公開される。そして初のUSツアーに続き、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを回り、10月9日・10日の日本武道館2デイズと全8都市9公演を回る過去最大規模のアジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>の開催を発表した羊文学。本日より、9月15日の大阪城ホール公演と、10月9日・10日の日本武道館公演2daysのチケットオフィシャル3次先行の受付がスタートしている。アジア各都市の会場、チケットの情報などは順次発表される予定だ。