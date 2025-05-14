書籍情報



◆AI 1st BOOK詳細タイトル ：未定価格 ：2,090円（税込）発売日 ：7月18日（金）予定ページ数：160P◆特典について購入者の中から抽選でサイン本が200名様に当たる！・購入者の宛名入り70名様・通常のサイン本130名様▼下のリンクより購入してくださった方から抽選で、「サイン本」が当たります。https://www.gentosha.co.jp/t/aichusen/※専用カートは5月17日にオープン。応募期間：2025年5月17日（土）〜６月30日（月）当選発表：2025年7月４日（金）到着予定：2025年7月末ごろ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。※当落にかかわらず、購入者全員に「特製ステッカー」をお渡しします。※到着が遅れる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。◆購入者全員にボイスメッセージをプレゼントAIさんが生声であなたを励ます“お守りボイス”をプレゼント※種類は1種類です。▼下のリンクより購入してくださった方、全員にボイスメッセージ（データ）をお送りします。https://books.rakuten.co.jp/rb/18241536/※専用カートは5月17日にオープン。配布期間：2025年7月18日（発売日）以降〜