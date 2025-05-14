AI、自分らしく生きたいあなたへ贈る初のメッセージブック発売決定
AIが、初の書籍となる読むたびに元気になれるメッセージブックの発売が決定した。さらに、25周年記念ベストアルバムアナログ盤が本日リリースされた。
2025年、デビュー25周年を迎える歌手・AI。これまで彼女が“歌”と“声”を通して届けてきたメッセージを、このたび一冊の本にまとめた。AIが人生の中で出会い、大切に抱きしめてきた想いが、“言葉”と”写真”になって収録されている本書。迷いながらも自分らしく生きたいと願うすべての人の心に寄り添い、そっと背中を押してくれるメッセージの数々が収められているとのことだ。優しくて力強い数々のメッセージが、明日を生き抜くための”ハピネスな心”を育んでくんでくれるという。予約開始は、5月17日からスタートする。
さらに、AI 25周年記念ベストアルバム『AI 25th THE BEST - ALIVE』のアナログ盤が、全国ツアー開催に先駆けて本日発売となった。オールタイムベストの充実した内容で構成されたアルバム通常盤と同内容の全18曲を収録・2枚組でリリースとなる。こちも併せて、チェックして欲しい。
書籍情報
タイトル ：未定
価格 ：2,090円（税込）
発売日 ：7月18日（金）予定
ページ数：160P
◆特典について
購入者の中から抽選でサイン本が200名様に当たる！
・購入者の宛名入り70名様
・通常のサイン本130名様
▼下のリンクより購入してくださった方から抽選で、「サイン本」が当たります。
https://www.gentosha.co.jp/t/aichusen/
※専用カートは5月17日にオープン。
応募期間：2025年5月17日（土）〜６月30日（月）
当選発表：2025年7月４日（金）
到着予定：2025年7月末ごろ
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※当落にかかわらず、購入者全員に「特製ステッカー」をお渡しします。
※到着が遅れる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
◆購入者全員にボイスメッセージをプレゼント
AIさんが生声であなたを励ます“お守りボイス”をプレゼント
※種類は1種類です。
▼下のリンクより購入してくださった方、全員にボイスメッセージ（データ）をお送りします。
https://books.rakuten.co.jp/rb/18241536/
※専用カートは5月17日にオープン。
配布期間：2025年7月18日（発売日）以降〜
『25th THE BEST - ALIVE』アナログ盤
2025年5月14日（水）発売 UPJH-20078/9 \5,500（税込）
◆収録内容
[Side-A] Story／アルデバラン／ハピネス／みんながみんな英雄
[Side-B] ママへ／キラキラ feat.カンナ／My Friend／THE MOMENT feat. \ellow Bucks／LIFE
[Side-C] 最終宣告／I Wanna Know／VOICE／Not So Different Remix feat. Awich
[Side-D] YOU ARE MY STAR／眠れない街／Believe／Music Is My Life／NAKAMA（ゼッド feat. AI）
■25周年記念ベストアルバム 『25th THE BEST - ALIVE』
配信URL：https://lnk.to/ai_25th_ALIVE予約リンク：https://lnk.to/AI25thBEST_ec
【通常盤(CD)】UPCH-20692 \2,970 (税込)
【DELUXE EDITION(2CD)】UPCH-20690/1 \4,180 (税込)
【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】UPCH-29491 \7,480 (税込)
【初回限定盤(2CD+DVD)】UPCH-29492 \6,930(税)
【UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット】
◯『25th THE BEST - ALIVE』【通常盤】＋「AI スペシャルTシャツ」／\6,820 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【DELUXE EDITION】＋「AI スペシャルTシャツ」／\8,030 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】＋「AI スペシャルTシャツ」／\11,330 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+DVD)】＋「AI スペシャルTシャツ」／\10,780(税)
●AI 25TH BEST - ALIVE【通常盤(CD)】
01. Story (2005年楽曲)
森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
02. アルデバラン (2021年楽曲)
NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
03. ハピネス (2011年楽曲)
コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング/(映画『パディントン』日本版イメージソング
04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)
au 三太郎シリーズ TVCM
05. ママへ (2013年楽曲)
ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
06. キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)
TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
07. My Friend (2003年楽曲)
audio-technica CMソング
08. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)
09. LIFE (2009年楽曲)
10. 最終宣告 (2003年楽曲)
11. I Wanna Know (2006年楽曲)
サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
12. VOICE (2013年楽曲)
TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
13. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)
14. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)
「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
15. 眠れない街 (2010年楽曲)
テレビ朝日系ドラマ『警視庁継続捜査班』主題歌
16. Believe (2006年楽曲)
フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17. Music Is My Life (2017年楽曲)
18. NAKAMA (ゼッド feat. AI)／(2024年楽曲)
完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』エンディングテーマ
●AI 25TH BEST - ALIVE【DELUXE EDITION(2CD)】
▼CD1
01. Story (2005年楽曲)
森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
02. アルデバラン (2021年楽曲)
NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
03. ハピネス (2011年楽曲)
コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング
04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)
au 三太郎シリーズ TVCM
05. ママへ (2013年楽曲)
ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
06 キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)
TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
07. HANABI (2016年楽曲)
08. My Friend (2003年楽曲)
audio-technica CMソング
09. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)
10. FAKE feat. 安室奈美恵 (2010年楽曲)
11. LIFE (2009年楽曲)
12. INDEPENDENT WOMAN (2012年楽曲)
集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング
13. WORLD DANCE feat. ちゃんみな (2023年楽曲)
14. IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 (2021年楽曲)
15. 最終宣告 (2003年楽曲)
16. I Wanna Know (2006年楽曲)
サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
▼CD2
01. E.O. (2004年楽曲)
テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ
02. VOICE (2013年楽曲)
TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
03. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)
04. リスペクト (2023年楽曲)
05. Thank U (2003年楽曲)
06. MUSIC (2006年楽曲)
07. Sunshine (2005年楽曲)
08. BE WITH YOU (2021年楽曲)
東京建物「企業CM」CMソング
09. ワレバ (2023年楽曲)
「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング
10. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)
「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
11. 眠れない街 (2010年楽曲)
12. Family (2010年楽曲)
13. So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI (2008年楽曲)
14. Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI- (2010年楽曲)
コカ･コーラ グローバル･キャンペーン･ソング
15. I'll Remember You (2007年楽曲)
16. Believe (2006年楽曲)
フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17. Music Is My Life (2017年楽曲)
18. NAKAMA (ゼッド feat. AI)／(2024年楽曲)
完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』エンディングテーマ
●AI 25TH BEST - ALIVE【初回限定盤(2CD＋Blu-ray) / (2CD＋DVD)】
※2CD：収録内容は【DELUXE EDITION】と共通
※Blu-ray / DVD共通
“＜AI RESPECT ALL TOUR FINAL＞＠東京国際フォーラム_2024.3.24”
▼本編
OPENING／リスペクト／MORIAGARO／HANABI／THE MOMENT feat. \ellow Bucks／Start Again／Wavin' Flag／BE WITH YOU／ママへ／ウツクシキモノ／Life Goes On／指を握る小さな手／眠れない街／BE BRAVE／Story／アルデバラン／I Wanna Know／VOICE／Not So Different Remix／WORLD DANCE
▼ENCORE
Lasting Peace Song／ワレバ／みんながみんな英雄／ハピネス
●ショップ別 購入特典
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・UNIVERSAL MUSIC STORE AIスペシャルＴシャツ付限定セット：クリアファイル [A４サイズ]＋缶バッジ
・DELUXE EDITION / 初回限定盤 / 通常盤：クリアファイル [A４サイズ]
◯Amazon.co.jp：メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄
◯タワーレコード：ステッカーシート
◯HMV： ポスターカレンダー [A3サイズ]
◯楽天ブックス：クリアポーチ
◯セブンネット：トート型エコバッグ
◯一般店：ポストカード
※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了
ツアー情報
←ALIVE→
2025年5月17日（土）埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年5月18日（日）神奈川・カルッツかわさき 開場17:00/開演18:00
2025年5月24日（土）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場17:00/開演18:00
2025年5月25日（日）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場15:00/開演16:00
2025年5月31日（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月1日（日）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月7日（土）奈良・なら100年会館 開場17:00/開演18:00
2025年6月8日（日）和歌山県民文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月14日（土）佐賀市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月15日（日）熊本城ホール メインホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月21日（土）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月29日（日）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:00/開演18:00
2025年7月5日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月12日（土）山口・周南市文化会館 開場17:00/開演18:00
2025年7月13日（日）広島文化学園HBGホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月18日（金）岡山・倉敷市民会館 開場18:00/開演19:00
2025年7月21日（月・祝）高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月6日（土）大分・iichikoグランシアタ 開場17:00/開演18:00
2025年9月7日(日) 宮崎市民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月20日（土）山形・やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館) 開場17:00/開演18:00
2025年9月21日（日）宮城・仙台サンプラザホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月23日（火・祝）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月27日（土）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月28日（日）新潟・長岡市立劇場 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年10月18日（土）福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年10月19日（日）長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA 開場17:00/開演18:00
2025年11月1日（土）鹿児島・西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ)開場17:00/開演18:002025年11月2日（日）鹿児島・西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ)開場15:00/開演16:002025年11月24日（月・祝）東京・日本武道館 開場17:00/開演18:00
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