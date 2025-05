ウェスティンホテル横浜が、館内各所にて「開業3周年記念プロモーション」を開催。

鎌倉紅谷&ピエール・エルメ・パリとのアフタヌーンティーをはじめ、各所でさまざまな特別企画が展開されます☆

ウェスティンホテル横浜「開業3周年記念プロモーション」

期間:2025年6月1日(日)より順次

2025年6月で開業3周年を迎える、新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」

3周年を記念して、ホテル全館をあげての特別プロモーションが展開されます!

鎌倉紅谷ならびにピエール・エルメ・パリとの3社がコラボレーションしたアフタヌーンティーをはじめ、バーでのカクテルイベントやスパパッケージなど、多彩な企画を実施。

館内各所で展開するプロモーション内容を紹介します☆

23階 ロビーラウンジ「アフタヌーンティー with 鎌倉紅谷 & ピエール・エルメ・パリ」

期間:2025年6月13日(金)〜9月15日(月)

時間:1)11:30〜/2)13:45〜/3)16:00〜 各100分制

料金:平日 9,000円(税・サ込)/3土日祝 9,800円(税・サ込)

お土産付きプラン:アフタヌーンティー+イスパハン クルミミ (+1,150円)

アフタヌーンティー+マカロン (+3,100円)

会場:23階 ロビーラウンジ

開業3周年を記念して、鎌倉紅谷とピエール・エルメ・パリ、ウェスティンホテル横浜の3社による、特別なアフタヌーンティーが用意されます。

鎌倉紅谷の銘菓「クルミッ子」とピエール・エルメ・パリの洗練されたスイーツ、ウェスティンホテル横浜のエッセンスを織り交ぜたアフタヌーンティーです。

横浜の市花であるバラのエッセンスを随所に取り入れ、3周年ならではの華やかなティータイムが楽しめます。

スイーツメニューには「イスパハン」「マカロン クルミッ子」「クルミッ子」「イスパハン クルミッ子」の人気スイーツが登場。

さらに、ウェスティンホテル横浜エグゼクティブペストリーシェフ白山隆浩によるスイーツが、ラインナップに加わります☆

ホワイトローズティーのジュレとショコラクリームに、国産マンゴーを添えた、白山隆浩のグラススイーツは必見です。

セイボリーは「アボカドとブラータチーズ」「赤ワインとオレンジのゼリー クルミのキャラメリゼ」など、初夏にふさわしい彩り豊かな4品が用意されます。

スコーンは、ピエール・エルメ・パリによる「スコーン アンフィニマン ショコラ」と、神奈川県足柄産の抹茶を使ったホテルオリジナルスコーンの2種。

それぞれ、クルミッ子キャラメルとマスカルポーネ、白桃ジャムやハチミツとともに楽しめます。

週末限定で、鎌倉紅谷のキャラメルソースとピエール・エルメ・パリのカラメルアイスを合わせた「クープ グラッセ カラメル」をプラス。

2025年8月1日からは、季節に応じた素材を取り入れて内容をチェンジします☆

スイーツ1品・セイボリー2品・スコーンのフレーバー・ウェルカムドリンクを変更。

旬の味覚や彩りの変化を通して、一度きりでは終わらない新しいアフタヌーンティー体験が提供されます。

また、特別なコラボレーションを自宅でも愉しめるように、お土産付きプランも用意。

アフタヌーンティーに鎌倉紅谷イスパハン クルミミのお土産が付いたプラン(+1,150円)と、アフタヌーンティーとピエール・エルメ・パリのマカロン6個詰め合わせのお土産付きプラン(+3,100円)が選べます!

23階 ロビーラウンジ「ナイトアフタヌーンティー with 鎌倉紅谷 & ピエール・エルメ・パリ」

期間:2025年6月13日(金)〜9月15日(月)

時間:18:00〜20:00 (L.O. 19:00)

料金:以下3つのフリーフロープラン(2時間制)

ライト9,000円(税・サ込)内容:ノンアルコールスパークリングワイン、ノンアルコール赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶スタンダード11,000円(税・サ込)内容:スパークリングワイン、赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶プレミアム13,000円(税・サ込)内容:シャンパン、赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶

会場:23階 ロビーラウンジ

※飲み物のラストオーダーは30分前

夕暮れ時には、アペリティーボスタイルのプランを用意。

「アフタヌーンティー with 鎌倉紅谷 & ピエール・エルメ・パリ」のスイーツと、お酒に合わせた軽やかなセイボリーを組み合わせた内容です。

ドリンクは、ノンアルコールドリンクからシャンパンまで、3つのプランから選べます☆

23階 コード・バー「DIAGEO WORLD CLASS カクテルナイト」

日程:2025年6月13日(金)

時間:19:00〜24:00

料金:オリジナルカクテル各種 2,500円(税・サ込)

コード・バーでは、2025年6月13日にウェスティンホテル横浜の開業記念日を飾る、一夜限りのスペシャルイベントを開催!

ゲストとして、世界的なバーテンダーコンペティション「DIAGEO WORLD CLASS 2024」にて、日本代表に選ばれた石岡雅人氏をお招きします。

イベントでは、この日のために創作された、オリジナルカクテル3種を提供。

ショコラティエの経験を持ち、独自の感性で表現される石岡氏のカクテルとともに、音楽ユニット「02(ゼロツー)」によるライブ演奏実施されます。

ギタリスト越野竜太氏と、プロデューサー/ベーシストTOMOHIKO HEAVYLOOPER氏が奏でる即興ジャズが、記念すべき夜を一層華やかに彩ります!

23階 アイアン・ベイ「グラスシャンパンサービス」

日程:2025年6月13日(金)

アイアン・ベイでは、3周年を祝して「グラスシャンパンサービス」を用意。

2025年6月13日に来店された方には、グラスシャンパンを一杯がプレゼントされます。

23階 シュガーマーチャント「3周年記念ケーキ『チョコレート&ラズベリー ローズ』」

販売期間:2025年6月7日(土)〜6月15日(日)

料金:2,800円(税・サービス料込)※店内のみでの提供

シュガーマーチャントでは、横浜の市花・バラをモチーフにした、チョコレートとラズベリーの3周年記念ケーキを用意。

華やかなケーキに、ライチのソルベとライチティーを添えて提供されます☆

5階 ヘブンリー スパ バイ ウェスティン「ヘブンリートリオ・スパパッケージ」

期間:2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

料金:39,900円(税・サービス料込)

ヘブンリー スパ バイ ウェスティンでは、開業3周年にちなんで人気のトリートメント3種を組み合わせた、特別パッケージを用意。

ボディスクラブやタルゴ製品を使用したフェイシャルに、ホワイトティーが香るシグネチャーオイルマッサージで、心身を癒す極上のひとときが過ごせるパッケージです!

宿泊者はもちろん、ビジターでも利用できます。

開業3周年を記念して、特別なコラボアフタヌーンティーやカクテルイベント、スパパッケージ。

2025年6月1日より順次展開となる、ウェスティンホテル横浜「開業3周年記念プロモーション」の紹介でした☆

