W大阪に、夏季限定のオープンエアテラスと屋内プールがオープン!

煌めく夜のプールサイドで、グルメと音楽を楽しめる、夏だけのスポットが登場します。

W大阪「オープンエアテラス&屋内プール」

期間:2025年6月9日(月)〜9月30日(火)

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」に、夏季限定のバー「WET BAR(ウェットバー)」が登場。

WETと隣接するWET BAR & DECK

ホテル4階の緑あふれるオープンエアテラス「WET DECK(ウェットデッキ)」と隣接する場所にオープンします。

また、同期間中「WET DECK」では「Summer Glow(サマー・グロー)〜Night Pool BBQ〜」も開催される予定です。

WET DECK「Summer Glow〜Night Pool BBQ〜」

期間:2025年6月9日(月)〜9月30日(火)

時間:17:00〜22:00(最終入店21:00) ※各2時間制

料金:

Standard(スタンダード)10,000円(税・サ込)前菜盛り合わせ+BBQアソート+「焼鳥 市松」監修からあげ+デザート+お好きなドリンク1杯LITE(ライト)12,000円(税・サ込)前菜盛り合わせ+アルコールフリーフロー90分(シャンパーニュ、ビール、ワイン、カクテル、ソフトドリンク)Deluxe(デラックス)13,000円(税・サ込)前菜盛り合わせ+BBQアソート+「焼鳥 市松」監修からあげ+デザート+アルコールフリーフロー90分(ビール、ワイン、カクテル、ソフトドリンク)+WETアクセス45分Premium(プレミアム)18,000円(税・サ込)前菜盛り合わせ+BBQアソート+「焼鳥 市松」監修からあげ+デザート+アルコールフリーフロー90分(シャンパーニュ、ビール、ワイン、カクテル、ソフトドリンク)+WETアクセス45分

BBQアソート一例(1名様分):和牛もも肉50g/但馬牛ロース50g/神戸牛100%ミニハンバーグ/ソーセージ/シーフードアヒージョ&パン/焼き野菜7種/焼きおにぎり

※仕入れ状況によりメニュー内容が変更になる場合があります

WET(プール)アクセス:追加料金 45分 5,500円(税・サ込)

※プール利用は予約時間の最初の45分間、その後にお食事(Deluxeまたは、Premiumプランは追加料金なしで利用できます)

※水着はゲスト自身が持参ください(レンタルなし)

※アルコール類を飲まれた方、体調の優れない方のプールの遊泳は禁止です

※利用は16歳以上

定員:最大50名まで

場所:「WET BAR(受付)」「WET DECK」(4階)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com、WEB

※前日17時までに予約

※雨天時の中止は前日17時に決定し、順次予約者に案内

2025年のW大阪は、オープンエアの「WET DECK(ウェットデッキ)」にて楽しむ「Summer Glow〜Night Pool BBQ〜」がスタート。

日差しがやわらぎ、空が茜色に染まる夕暮れ時に、都会の喧騒から少し離れられそうな空間でBBQを楽しめます☆

注目のメニューは、大阪・北新地でミシュラン1つ星を獲得している名店「焼鳥 市松」の店主・竹田英人氏が監修した特選からあげ。

外はカリっと、中はジューシーな逸品を、W大阪ならではのスタイルで提供です。

さらに、BBQではその醍醐味が存分に味わえる「Weber(ウェーバー)」社の本格グリルを使用。

和牛をはじめ、シーフードや旬の食材を、自分で焼き上げて楽しめます!

夏季限定カクテル

ドリンクはビールやワインのほか、シャンパーニュに夏限定カクテルも用意。

豊富なラインナップで、この期間限定となる「モエ・エ・シャンドン」のシャンパーニュ自動販売機も登場します。

お食事前には、WET(プール)を楽しむことも可能。

穏やかな風に吹かれて夏の輝き(Glow)を感じながら楽しめる、期間限定のBBQスポットです☆

前夜祭

開催日時:2025年6月8日(日)16:00〜22:00

料金:

GENERAL 1人3,000円(税・サ込) ※入場料+フード&ドリンクチケット2枚VIP 1テーブル(最大4名まで)100,000円(税・サ込) ※入場料+モエ・エ・シャンドン(750ml)1本+カヴァ・デ・オロ(50ml)4本+「焼鳥 市松」4種焼鳥プレート+フード&ドリンクチケット10枚+WETアクセス60分VVIP 1テーブル(最大10名まで)300,000円(税・サ込) ※入場料+モエ・エ・シャンドン(1500ml)1本+カヴァ・デ・オロ(750ml)1本+「焼鳥 市松」4種焼鳥プレート+フード&ドリンクチケット20枚+WETアクセス60分

ゲストDJ:TOMOYUKI TANAKA(FPM)、DJ GEE(GTS)

出演DJ:YUUKI YOSHIYAMA、NAO NOMURA、DMITRI ABSINTHE、MAX PELA、LAiR aka Yoko、Naluu

場所:「WET BAR(受付)」「WET DECK」(4階)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com、WEB

W大阪のミュージックカルチャーを象徴する「WBS(WEEKEND BLACKBOX SESSION)」が、「WET DECK」のオープン前夜となる2025年6月8日に、一夜限りで登場。

ミシュラン1つ星「焼鳥 市松」の店主・竹田英人氏が焼鳥を振舞うライブパフォーマンスに、W大阪のミュージック&エンターテイメントディレクター・YUUKI YOSHIYAMAがキュレーションした、豪華DJ陣が集結します!

さらに、世界で活躍するTOMOYUKI TANAKA(FPM)氏もゲストDJとして登場。

こだわりの味わいと音楽が響きあう、特別な一夜です☆

焼鳥 市松について

2014年の開業以来、焼鳥の可能性を追求し続けてきた、大阪・北新地の名店「焼鳥 市松」

店主・竹田英人氏が秋田県産比内地鶏を中心に厳選素材を使用し、繊細な火入れと独創的なコース構成で、7年連続ミシュラン1つ星を獲得されました。

素材の旨みを最大限に引き出す技とこだわりが、食通を魅了し続けています。

TOMOYUKI TANAKA氏(FPM)

1966年京都市生まれ。

FPM名義で8枚のオリジナル・アルバムをリリースし、布袋寅泰やサカナクションなど100曲以上のRemixを制作されています。

村上隆×ルイ・ヴィトンの短編アニメや、各種CMアワードを受賞したUNIQLOの『UNIQLOCK』の音楽も手がけ、映画やドラマ、アニメ、舞台作品への楽曲提供も多数。

コーチェラなど海外フェスへの出演、商業施設や飲食店の音楽ディレクションなどでも活躍。

東京2020オリンピック開会式・閉会式、パラリンピック開会式では音楽監督を務めました。

夜のプールサイドで楽しむ、本格グリルのBBQやこだわりのメニュー。

W大阪「オープンエアテラス&屋内プール」は、2025年6月9日〜9月30日まで開催です!

※写真は全てイメージです

