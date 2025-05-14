「日産フェアレディ 240Z」を忠実に再現した無線マウスが登場！オリジナルデザインのマウスパッド付き
【無線マウス フェアレディ240Z（オレンジ/ブルー）】 販売中 価格：各7,700円
Windows 11・10・8.1・8・7
本体：約130×50×35mm（幅×奥行×高さ）
本体：約62g
単3電池1本使用（別売）
ブルー：4570138433682 (品番：433682) 1,500個限定
フェイスは、同社が運営するノリモノの形の雑貨ブランド「CAMSHOP. JP」にて「無線マウス フェアレディ240Z（オレンジ/ブルー）」を販売している。価格は各7,700円。なお、ブルーは1,500限定、オレンジは1,000個限定で販売される。
本製品は、“Z”の愛称で親しまれる、伝説のスポーツカー「日産フェアレディ 240Z」を忠実に再現した無線マウス。USBレシーバー接続に加えて、bluetooth接続にも対応可能な2WAY接続で、オフィスでも外出先でも使用できる。
また、ヘッドライトとリアライトが点灯するギミック付き。使わない時は飾ってインテリアとしても楽しめる。
さらに、オリジナルデザインのマウスパッドが付属。マウスパッドは2種類あり、いずれか1個がパッケージに入っている。【無線マウス フェアレディ240Z オレンジ）】 【無線マウス フェアレディ240Z オレンジ 付属マウスパッド】 【無線マウス フェアレディ240Z ブルー）】 【無線マウス フェアレディ240Z ブルー 付属マウスパッド】
対応機種
Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)PC・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載PC、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ
対応OS
Windows 11・10・8.1・8・7
macOS 11、macOS 10.12～10.15
Chrome OS、Android7～11、iPadOS 13～14
サイズ
本体：約130×50×35mm（幅×奥行×高さ）
パッケージ：約195×125×H55mm（幅×奥行×高さ）
重さ
本体：約62g
パッケージ込：約181g
その他
単3電池1本使用（別売）
素材：ABS樹脂
JAN
ブルー：4570138433682 (品番：433682) 1,500個限定
オレンジ：4570138433699 (品番：433699) 1,000個限定