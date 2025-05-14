TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¿å½à¤ò¼¨¤¹4·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4.0¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡×¤Î¾å¾º¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿­¤ÓÎ¨¤Ï5¤«·îÏ¢Â³¤Ç4¡óÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤ÎÆ°¤­¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾å¾º¤¬»Ø¿ôÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£