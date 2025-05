サクふわ食感がたまらない！ パンの専門家が選ぶ「メロンパン」5選

パン愛好家のひのようこさんがおすすめする、メロンパンをご紹介。

みんな大好きメロンパン♡

今回はパン愛好家のひのようこさんに、おすすめの「メロンパン」を紹介してもらいます。

昔ながらのものから進化系、湯種使用まで、実はタイプが豊富なメロンパン。できるだけ異なるタイプのメロンパンを教えてもらいました。

教えてくれる人

ひの ようこ

パン愛好家/パンクラブ主宰。1999年にパンサークル「パンクラブ」をスタート。日本だけでなく、世界中にパン旅に行くのが趣味。旅先で出会った食材とパンのおいしい組み合わせを探求中。SNSやイベント、トークショーを通じて、パンの魅力を発信中。これまでに食べたパンを記録しているデータベース“パンピューター”は現在75,000種類。

1. たむらパン(門前仲町)

ひのさん

パンとお酒を一緒に楽しめる「パン呑み」でも話題になった「たむらパン」さん。夜におじゃました時、〆に出していただいたメロンパンのおいしさが忘れられません。ふんわりしたブリオッシュ生地と、サクサク香ばしいクッキー生地。そのバランスに思わず目を見開いた記憶が……。また食べたくなるメロンパンです。

たむらパン 出典:まいまい05230308さん

2. ビーバー ブレッド(馬喰横山)

「カカオニブメロンパン」330円 出典:アダログさん

<店舗情報>◆たむら パン 住所 : 東京都江東区牡丹3-9-1 第一グリーンハイツ 1FTEL : 03-6458-5022

ひのさん

カカオニブが混ぜ込まれたクッキー生地が特徴的な、ちょっとユニークなメロンパン。カリカリッとしたカカオニブの香ばしさが、サクッとしたクッキー生地にアクセントを加え、最後の一口まで飽きさせません。シリコン型で焼かれているためか、内層はしっとり。食べる場所によって食感や風味が変化し、一つのパンで何度もおいしい体験が楽しめる、そんな贅沢な一品です。

ビーバー ブレッド 出典:anon66さん

3. みんなのぱんや(丸の内)

「メロンぱん」345円 出典:しまたか.さん

白あん入り 出典:アワッコさん

<店舗情報>◆ビーバー ブレッド住所 : 東京都中央区東日本橋3-4-3 1FTEL : 03-6661-7145

ひのさん

西日本の一部では「サンライズ」とも呼ばれるメロンパン。地域によっては白あん入りだったり、ラグビーボールのような形をしていたりと、謎多きパンですが……なんと東京でその2タイプを一度に楽しめるのがこちらのお店。「メロンぱん」はラグビーボール形&白あん入り、「サンライズ」は丸くて定番のクッキー生地がのったタイプ。呼び名の違いに思いを馳せながらの食べ比べは、パン好きにはたまらない体験です。

「サンライズ」345円 出典:しぶちゃん(๑´ڡ`๑)さん

4. 久栄(月島)

<店舗情報>◆みんなのぱんや住所 : 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA B1FTEL : 03-5293-7528

ひのさん

月島の商店街で、開店前から行列ができる人気店。最近では観光客も多く、焼きたての香りに誘われてお店の前には常に人だかりが。次々にオーブンから出てくるメロンパンは、くっきり格子模様のクッキー生地がサクサク、中はふんわり。甘い香りがふわっと漂い、自然と笑顔になること請け合い。サイズもしっかりあるので食べ応えも十分です。さらに、このメロンパンを使ったラスクも隠れた名品。手土産にもぴったりですよ。

「ハイラスク・ロイヤル」430円 出典:豚鼻なMANさん

5. No.4(市ケ谷)

<店舗情報>◆久栄住所 : 東京都中央区月島1-21-3TEL : 03-3534-0298

ひのさん

こちらの「湯種メロンパン」は、差し入れやお土産にすると誰もが驚いてくれる、ちょっと特別な一品。湯種で仕込まれた生地はとにかくしっとり、もっちもちの新食感。そして上にのったクッキー生地は、ふわっとバニラが香る軽やかな口当たり。一口食べると、その繊細なバランスにうっとり。誰かにすぐに教えたくなる、そんな魅力があるメロンパンです。

No.4 写真:お店から

<店舗情報>◆No.4住所 : 東京都千代田区四番町5-9TEL : 050-5596-7274

文:ひのようこ、食べログマガジン編集部

