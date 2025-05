【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

コトブキヤは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」に関する新作プラモデル「ゴーストメック コフィンズ」をイベント「静岡ホビーショー」にて公開した。

本日5月14日より静岡県にてイベント「静岡ホビーショー」が開催されており、こちらで「ゴーストメック コフィンズ」のプラモデル化が発表された。「デス・ストランディング2」は6月26日に発売予定となっており、複数のPVが公開されているものの「ゴーストメック コフィンズ」については初公開と思われるキャラクター。今回デコマスとして存在が明かされた。

なお、本商品の発売日および価格は未定。すでに発売がアナウンスされているプラモデル「DHVマゼラン」の会場撮り下ろし写真とともに紹介する。

「ゴーストメック コフィンズ」

「DHVマゼラン」

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.