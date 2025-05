講談社から、大人気ガイドブックの最新版「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2025-2026」が登場!

ディズニーをこよなく愛するママたちのリアルな口コミや、アンケートからわかった子どもの好きなアトラクションなど、東京ディズニーリゾートを子どもと楽しむアイディアが満載です☆

講談社「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2025-2026」

価格:1,980円(税込)

発売日:2025年5月16日(金)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社から、東京ディズニーリゾートを子どもと楽しむアイディアが満載の「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2025-2026」が登場。

ディズニーをこよなく愛するディズニーファンママたちのリアルな口コミや、アンケートからわかった子どもの好きなアトラクションなど、東京ディズニーリゾートを子どもと楽しむアイディアがたっぷり掲載されています。

2大付録は、ブックインブック「子どもと楽しむ満喫ガイド」とディズニーキャラクター&インデックス100枚シール。

切り離して持ち歩けるブックインブックは両パークのMAPが全部で5点もついているので、スマートフォンを操作する余裕がないとき、電波が悪い時にも安心です。

ほかにもディズニーファンママたちへのアンケートでわかったアトラクションやレストランの人気ランキング、子どもが喜ぶワンハンドフードや、記念写真を撮っておきたいフォトスポットなど、役立つ情報がぎゅっとまとめてあります。

キャラクターシールは好きなところに、インデックスシールはガイドブックに貼るなどして楽しめます。

進化し続けるテーマパーク、東京ディズニーリゾート。

開催中のイベントやこれから予定されていることなどもこの1冊でしっかりフォローすることができます。

「ダッフィー」のアニバーサリーイヤーをお祝いするイベントや、2024年にオープンした新テーマポート、ファンタジースプリングスの特集も要チェック。

特にファンタジースプリングスはオープン当初とはエリアへの入場方法などが大きく変更となったため、行く前に予習しておくのがおすすめです。

さらに0〜1歳、2〜4歳、5歳〜と年齢別におすすめのアトラクションやレストランを紹介する年齢別エンジョイナビガイドも掲載。

美味しそうなメニューの写真つきだから、「どれ食べたい?」と子どもに聞いたりするとアトラクションの待ち時間も楽しく過ごせるかもしれません。

パークで最高の1日を過ごせる、0歳から小学生のお子さんがいるファミリーにぴったりのガイドブック。

全国の書店、Amazonなどで発売される、講談社「子どもと楽しむ! 東京ディズニーリゾート 2025-2026」の紹介でした☆

©Disney

© & TM 2025 Lucasfilm Ltd.

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard

